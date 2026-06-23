44-летняя Иванка Трамп продемонстрировала стройную фигуру в мини-платье (фото)

Иванка Трамп поразила своей стройной фигурой в жёлтом мини-платье на ранее не публиковавшихся фотографиях с важного дня в жизни её брата.

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон поженились во Флориде 21 мая, а 22 мая состоялась ещё одна церемония с участием ближайших родственников. Фотографиями дочь президента США поделилась в Instagram.

Новый образ Иванки Трамп

Иванка опубликовала фотографии с их торжественного дня, на которых были запечатлены близкие родственники, такие как её муж Джаред Кушнер и племянница Кай Трамп.

"До сих пор наслаждаюсь радостью этих воспоминаний, @donaldjtrumpjr и @bettinaeanderson! Поздравляю вас обоих! Люблю вас!" — написала Иванка.

Она добавила несколько фотографий с тропического праздника Дональда-младшего и Беттины на пляже.

Иванка Трамп с мужем и братом Фото: instagram @ivankatrump

Блондинка была одета в желтое мини-платье с яркими цветочными деталями.

Відео дня

"Не буду врать… Думаю, мне удалось провести лучшую фотосессию в мире", — прокомментировал Дональд-младший, а Беттина добавила: "Спасибо, дорогая сестренка! @ivankatrump, люблю тебя".

Иванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Иванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Свадьба сына Дональда Трампа

Дональд-младший и Беттина поженились 21 мая во Флориде, а на следующий день на острове состоялась более скромная церемония в кругу ближайших родственников. Его отец, Дональд Трамп, не присутствовал ни на одном из этих мероприятий и назвал войну против Ирана причиной своего отсутствия.

"Хотя я очень хотел быть со своим сыном, Доном-младшим, и самым младшим членом семьи Трампов, его будущей женой Беттиной, обстоятельства, связанные с правительством, и моя любовь к Соединённым Штатам Америки не позволяют мне этого сделать", — пояснил президент.

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Ранее Иванка Трамп неоднократно рассказывала о том, что секрет её стройности — сочетание поднятия тяжёлых предметов и употребления в пищу большого количества белка. Это помогло ей изменить свою внешность.

Дочь президента США поделилась с поклонниками кадрами с празднования свадьбы своего брата Дональда Трампа-младшего.

Женщина откровенно рассказала о том, как ей удалось преодолеть несколько серьезных семейных трагедий последних лет и как они повлияли на её психическое здоровье.