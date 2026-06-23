44-річна Іванка Трамп продемонструвала струнку фігуру в мінісукні (фото)

Іванка Трамп вразила стрункою фігурою в жовтій мінісукні на раніше небачених фотографіях з важливого дня свого брата.

Дональд Трамп-молодший та Беттіна Андерсон одружилися у Флориді 21 травня, а 22 травня відбулася ще одна церемонія з найближчими родичами. Кадрами дочка президента США поділилася в Instagram.

Новий образ Іванки Трамп

Іванка опублікувала знімки з їхнього великого дня, на яких були присутні близькі родичі, такі як її чоловік Джаред Кушнер та племінниця Кай Трамп.

"Досі насолоджуюся радістю цих спогадів, @donaldjtrumpjr та @bettinaeanderson! Вітаю вас двох! Люблю вас!" — написала Іванка.

Вона додала кілька фотографій з тропічного святкування Дональда-молодшого та Беттіни на пляжі.

Іванка Трамп з чоловіком та братом Фото: instagram @ivankatrump

Білявка була одягнена в жовту мінісукню з яскравими квітковими деталями.

Відео дня

"Не буду брехати… Гадаю, мені вдалося зробити найкращий фотосеанс у світі", — прокоментував Дональд-молодший, а Беттіна додала: "Дякую, люба сестричко! @ivankatrump люблю тебе".

Іванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Іванка Трамп Фото: instagram @ivankatrump

Весілля сина Дональда Трампа

Дональд-молодший та Беттіна одружилися 21 травня у Флориді, а наступного дня відбулася менша церемонія на острові перед найближчими родичами. Його батько, Дональд Трамп, не був присутній на жодному з цих заходів і назвав війну проти Ірану причиною своєї відсутності.

"Хоча я дуже хотів бути зі своїм сином, Доном-молодшим, та найновішим членом родини Трампів, його майбутньою дружиною Беттіною, обставини, пов’язані з урядом, та моя любов до Сполучених Штатів Америки не дозволяють мені цього зробити", — пояснив президент.

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Раніше Іванка Трамп неодноразово розповідала про те, що секрет її стрункості — поєднання підняття важких предметів і вживання в їжу великої кількості білка. Це допомогло їй змінити свою зовнішність.

Дочка президента США поділилися з шанувальниками кадрами зі святкування весілля свого брата Дональда Трампа-молодшого.

Жінка відверто розповіла про те, як вона подолала кілька великих сімейних трагедій останніх років та як вони вплинули на її психічне здоров'я.