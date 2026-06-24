Орландо Блум после разрыва с Кэти Перри встречается с моделью, младшей на 21 год

Звезда фильма "Пираты Карибского моря" Орландо Блум встречается с моделью Луизой Леммель после развода с Кэти Перри, которая закрутила роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

О новых отношениях Блума заговорили после того, как в феврале его впервые заметили с швейцарской моделью Луизой Леммель, 28 лет. 49-летний актёр в прошлом году расстался с певицей Кэти Перри. Фокус рассказывает, что известно о личной жизни бывших после разрыва.

Кто новая девушка Орландо Блума?

Орландо и Луизу впервые связали с романом в феврале, когда их сфотографировали, выходящими с "Суперкубка" в Санта-Кларе, Калифорния, рука об руку.

Девушка родилась и выросла в Цюрихе, Швейцария, и начала свою модельную карьеру в 16 лет после участия в конкурсе Elite Model Look.

Орландо Блум и Луиза Леммель Фото: Соцсети

Помимо работы моделью, Луиза изучала психологию в Англии и получила степень бакалавра (с отличием) по психологии. Она жила и работала в Париже, Милане и Лондоне, прежде чем переехать в Нью-Йорк в 2019 году.

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Луиза Леммель Фото: Instagram

На протяжении своей карьеры она была лицом крупных рекламных кампаний косметических брендов Maybelline и Max Factor, а также сотрудничала с ведущими мировыми брендами, включая L'Oreal, Vera Wang, YSL Beauty, Calvin Klein, Akris и Guerlain.

Она также публиковала свои работы в таких изданиях, как L'Officiel, Cosmopolitan и многих других международных изданиях.

Луиза подписала контракт с агентствами в Нью-Йорке (New York Model Management), Париже (Women 360 Paris), Милане (The Lab Models), Гетеборге (98 Mgmt), Лос-Анджелесе (LA Model Management) и Цюрихе (The Kinship Management).

Развод Орландо и Кэти

Актёр и певица объявили о своём разводе 3 июля 2025 года, заявив, что воспитание пятилетней дочери Дейзи Дав остаётся их главным приоритетом.

Кэти уже завела роман с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Впервые о паре заговорили 28 июля 2025 года, после того как их заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале, Канада.

Кэти Перри и Джастин Трюдо Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Американская певица Кэти Перри раскрыла подробности своего романа с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Слухи об этом ходили уже несколько месяцев.

В июне 2025 года Орландо Блум поддержал Украину в Лондоне, совершив неожиданный жест.

Кроме того, 13 января актеру исполнилось 49 лет: Фокус писал о том, как он изменился, что известно о личной жизни и связях с Украиной.