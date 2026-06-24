Орландо Блум після розриву з Кеті Перрі зустрічається з молодшою на 21 рік моделлю

Зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блума зустрічається з моделлю Луїзою Леммель після розлучення з Кеті Перрі, яка закрутила роман з колишнім премʼєром Канади Джастіном Трюдо.

Про нові стосунки Блума заговорили після того, як у лютому його вперше помітили зі швейцарською моделлю Луїзою Леммель, 28 років. 49-річний актор минулого року розлучився зі співачкою Кеті Перрі. Фокус розповідає, що відомо про особисте життя колишніх після розриву.

Хто нова дівчина Орландо Блума

Орландо та Луїзу вперше пов'язали в лютому, коли їх сфотографували під час виходу із Супербоулу в Санта-Кларі, Каліфорнія, рука в руку.

Дівчина народилася та виросла в Цюриху, Швейцарія, і розпочала свою модельну кар'єру у 16 ​​років після участі в конкурсі Elite Model Look.

Орландо Блум та Луїза Леммель Фото: Соцмережi

Окрім роботи моделлю, Луїза вивчала психологію в Англії, отримавши ступінь бакалавра (з відзнакою) з психології. Вона жила та працювала в Парижі, Мілані та Лондоні, перш ніж переїхати до Нью-Йорка у 2019 році.

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Луїза Леммель Фото: Instagram

Протягом своєї кар'єри вона була обличчям великих косметичних кампаній для Maybelline та Max Factor, а також співпрацювала з провідними світовими брендами, включаючи L'Oreal, Vera Wang, YSL Beauty, Calvin Klein, Akris та Guerlain.

Вона також публікувала свої роботи в таких виданнях, як L'Officiel, Cosmopolitan та багатьох інших міжнародних виданнях.

Луїза підписала контракт з агентствами в Нью-Йорку (New York Model Management), Парижі (Women 360 Paris), Мілані (The Lab Models), Гетеборзі (98 Mgmt), Лос-Анджелесі (LA Model Management) та Цюриху (The Kinship Management).

Розлучення Орландо та Кеті

Актор та співачка оголосили про своє розлучення 3 липня 2025 року, заявивши, що виховання п'ятирічної доньки Дейзі Дав залишається їхнім головним пріоритетом.

Кеті вже закрутила роман з колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Пару вперше пов'язали 28 липня 2025 року, після того, як їх помітили за вечерею в Le Violon у Монреалі, Канада.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Американська співачка Кеті Перрі розсекретила свій роман із колишнім канадським прем'єром Джастіном Трюдо. Чутки про це ходили вже кілька місяців.

У червні 2025 року Орландо Блум підтримав Україну у Лондоні, зробивши несподіваний жест.

Крім того, 13 січня актору виповнилося 49 років: Фокус писав, як він змінився, що відомо про особисте життя та зв'язок з Україною.