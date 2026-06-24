У известного певца и его мужа родилась девочка (фото)

Участник известной группы Pentatonix Скотт Гоинг и его супруг Марк впервые стали родителями, приветствуя на свет дочь, рожденную с помощью суррогатного материнства. Девочка, которую назвали Берди Джеймс, родилась в среду, 3 июня, после почти пяти лет ожиданий и усилий супругов.

Для 34-летнего Скотта Гоинга рождение ребенка стало воплощением мечты, которая в юности казалась ему совершенно недостижимой. Певец вспоминает, что после каминг-аута в старшей школе он часто переживал, сможет ли когда-нибудь найти любовь, станут ли однополые браки легальными и позволит ли судьба завести ребенка, пишет People.

Фото: Instagram

Когда он впервые увидел дочь, то просто расплакался от счастья, ведь весь процесс подготовки занял около пяти лет. Этот путь пара прошла вместе с сестрой Скотта, Лорен, которая добровольно стала донором яйцеклетки. Исполнитель выражает невероятную благодарность сестре за её самоотверженность и такой бесценный дар жизни.

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Оригинальное имя с музыкальным подтекстом

Как и в случае с ярким видео, посвящённым объявлению пола ребёнка, Скотт и Марк сняли уникальный ролик, чтобы представить имя своей дочери. Девочку назвали Берди Джеймс, объединив в этом выборе личные и творческие смыслы. Первая часть имени, Берди, отсылает к мюзиклу "Прощай, птичка" (Bye Bye Birdie), ведь песня из этой постановки была самой первой, которую Скотт научился петь в раннем детстве. Пара хотела найти что-то связанное с музыкой, но не слишком банальное, а также такое, что будет хорошо звучать в любом возрасте. Вторая часть имени, Джеймс, является вторым именем самого Марка.

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