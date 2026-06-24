У відомого співака та його чоловіка народилась дівчинка (фото)

Учасник відомого гурту Pentatonix Скотт Гоїнг та його чоловік Марк вперше стали батьками, зустрівши на світ донечку за допомогою сурогатного материнства. Дівчинка, яку назвали Берді Джеймс, народилася у середу, 3 червня, після майже п'яти років очікувань та зусиль подружжя.

Для 34-річного Скотта Гоїнга поява дитини стала здійсненням мрії, яка в часи його юності здавалася абсолютно недосяжною. Співак згадує, що після камінг-ауту в старшій школі він часто хвилювався, чи зможе колись знайти кохання, чи стануть одностатеві шлюби легальними та чи дозволить доля мати дитину, пише People.

Скотт Гоїнг та Марк Фото: Instagram

Коли він уперше побачив донечку, то просто розплакався від щастя, адже весь процес підготовки зайняв близько п'яти років. Цей шлях пара пройшла разом із сестрою Скотта, Лорен, яка добровільно стала донором яйцеклітини. Виконавець висловлює неймовірну вдячність сестрі за її самовідданість та такий безцінний дарунок життя.

Відео дня

Особливе ім'я з музичним підтекстом

Як і у випадку з яскравим відео для оголошення статі дитини, Скотт і Марк зняли унікальний ролик, щоб презентувати ім'я донечки. Дівчинку назвали Берді Джеймс, поєднавши у цьому виборі особисті та творчі сенси. Перша частина імені, Берді, відсилає до мюзиклу "Бувай, пташко" (Bye Bye Birdie), адже пісня з цієї постановки була найпершою, яку Скотт навчився співати у глибокому дитинстві. Пара хотіла знайти щось пов'язане з музикою, але не надто банальне, а також таке, що гарно звучатиме у будь-якому віці. Друга частина імені, Джеймс, є середнім ім'ям самого Марка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олександр Пономарьов уперше показався в компанії своєї нової коханої — концертної директорки Софії.

Відомий на весь світ пуерториканський співак Рікі Мартін публічно звернувся до фанатки з України на ім'я Олена та навіть заговорив про концерт у її країні.

Крім того, Віталій Козловський поділився особистою щемливою історією, яка трапилася, коли він читав книжку своєму дворічному синові Оскару.