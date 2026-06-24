Дочь Тони Матвиенко получила статус беженки: где она сейчас и чем занимается (фото)
Старшая дочь певицы Тони Матвиенко и внучка Нины Матвиенко, которую зовут Ульяна, уже более полугода живет в Германии. Девушка получила статус беженки.
27-летняя Ульяна уехала из Украины из-за страха и эмоционального истощения, вызванного войной. Несмотря на расстояние, семья поддерживает связь: недавно Ульяна приезжала во Львов, чтобы встретиться с матерью. Об этом рассказала сама Тоня Матвиенко в комментарии для программы "Наедине с Гламуром".
"Да, она, как беженка, просто в какой-то момент сказала: „Я больше не могу, мне страшно, я переживаю“, — передала слова Ульяны певица.
Тоня Матвиенко призналась, что её дочь в настоящее время живёт и работает в столице Германии.
"У неё всё очень хорошо, она сейчас живёт в Берлине, работает. Уже полгода, как она уехала из Украины, но я стараюсь чаще с ней встречаться. Она недавно приезжала во Львов, так что всё хорошо", — отметила артистка.
Потеря бабушки
До этого Ульяна рассказывала, что тяжело пережила известие о смерти бабушки — Нины Матвиенко, которая ушла из жизни в октябре 2023 года после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Семья до последнего верила в выздоровление, хотя впоследствии стало ясно, что болезнь неизлечима.
Ульяна также вспоминала разговоры с бабушкой в больнице незадолго до её смерти. По словам внучки, даже в самые тяжёлые моменты легендарная певица оставалась человеком, который умел находить свет вокруг себя.
Младшая дочь в Украине
Младшая дочь Тони Матвиенко, 10-летняя Нина, живёт вместе с мамой и папой в Украине. В начале полномасштабного вторжения певица также временно уехала за границу, однако вернулась весной 2023 года.
Напомним, ранее Фокус писал:
- Тоня Матвиенко с двумя дочерьми отправилась отдыхать на море в Испанию и поделилась редкими семейными снимками.
- Правоохранители сообщили о подозрении водителю такси из сервиса Bolt, который в июне избил Тоню Матвиенко.
Кроме того, в деле об избиении Тони Матвиенко всплыли новые подробности: есть подозрение, что певица начала первая.