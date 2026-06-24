Донька Тоні Матвієнко отримала статус біженки: де вона зараз і чим займається (фото)

Старша донька співачки Тоні Матвієнко та онука Ніни Матвієнко, яку звуть Уляна, вже понад півроку живе в Німеччині. Дівчина отримала статус біженки.

27-річна Уляна виїхала з України через страх та емоційне виснаження від війни. Попри відстань, родина підтримує зв'язок: нещодавно Уляна приїжджала до Львова на зустріч із матір'ю. Про це розповіла сама Тоня Матвієнко в коментарі "Наодинці з Гламуром".

"Так, вона як біженка, просто в якийсь момент сказала: я більше не можу, мені страшно, переживаю", – передала слова Уляни співачка.

Донька Тоні Матвієнко Фото: Instagram

Тоня Матвієнко зізналась, що її донька наразі проживає та працює в столиці Німеччини.

"У неї дуже добре, вона зараз живе в Берліні, працює. Уже півроку, як виїхала, поїхала з України, але я намагаюся частіше з нею зустрічатися. Вона у Львів недавно приїжджала, так що все добре", – зазначила артистка.

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Втрата бабусі

Перед цим Уляна розповідала, що тяжко пережила новину про смерть бабусі – Ніни Матвієнко, яка пішла з життя у жовтні 2023 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Уляна Матвієнко важко пережила втрату бабусі Фото: Instagram

Родина до останнього вірила в одужання, хоча згодом стало зрозуміло, що хвороба невиліковна.

Уляна також згадувала розмови з бабусею в лікарні незадовго до її смерті. За словами онуки, навіть у найважчі моменти легендарна співачка залишалася людиною, яка вміла знаходити світло навколо.

Молодша донька в Україні

Молодша донька Тоні Матвієнко, 10-річна Ніна, живе разом з мамою і татом в Україні. На початку повномасштабного вторгнення співачка також тимчасово переїжджала за кордон, однак повернулася навесні 2023-го.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Тоня Матвієнко з двома доньками поїхала відпочивати на море в Іспанію і показала рідкісні сімейні кадри.

Правоохоронці повідомили про підозру водієві таксі із сервісу Bolt, який у червні побив Тоню Матвієнко.

Крім того, у справі побиття Тоні Матвієнко виплили нові деталі: є підозра, що співачка почала першою.