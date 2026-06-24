Донька Тоні Матвієнко отримала статус біженки: де вона зараз і чим займається (фото)
Старша донька співачки Тоні Матвієнко та онука Ніни Матвієнко, яку звуть Уляна, вже понад півроку живе в Німеччині. Дівчина отримала статус біженки.
27-річна Уляна виїхала з України через страх та емоційне виснаження від війни. Попри відстань, родина підтримує зв'язок: нещодавно Уляна приїжджала до Львова на зустріч із матір'ю. Про це розповіла сама Тоня Матвієнко в коментарі "Наодинці з Гламуром".
"Так, вона як біженка, просто в якийсь момент сказала: я більше не можу, мені страшно, переживаю", – передала слова Уляни співачка.
Тоня Матвієнко зізналась, що її донька наразі проживає та працює в столиці Німеччини.
"У неї дуже добре, вона зараз живе в Берліні, працює. Уже півроку, як виїхала, поїхала з України, але я намагаюся частіше з нею зустрічатися. Вона у Львів недавно приїжджала, так що все добре", – зазначила артистка.
Втрата бабусі
Перед цим Уляна розповідала, що тяжко пережила новину про смерть бабусі – Ніни Матвієнко, яка пішла з життя у жовтні 2023 року після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.
Родина до останнього вірила в одужання, хоча згодом стало зрозуміло, що хвороба невиліковна.
Уляна також згадувала розмови з бабусею в лікарні незадовго до її смерті. За словами онуки, навіть у найважчі моменти легендарна співачка залишалася людиною, яка вміла знаходити світло навколо.
Молодша донька в Україні
Молодша донька Тоні Матвієнко, 10-річна Ніна, живе разом з мамою і татом в Україні. На початку повномасштабного вторгнення співачка також тимчасово переїжджала за кордон, однак повернулася навесні 2023-го.
Нагадаємо, раніше Фокус писав:
- Тоня Матвієнко з двома доньками поїхала відпочивати на море в Іспанію і показала рідкісні сімейні кадри.
- Правоохоронці повідомили про підозру водієві таксі із сервісу Bolt, який у червні побив Тоню Матвієнко.
Крім того, у справі побиття Тоні Матвієнко виплили нові деталі: є підозра, що співачка почала першою.