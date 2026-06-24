Блогерша выбросила украинский паспорт в знак протеста: ее "разнесли"

Блогерша Анастасия Верниковская на камеру выбросила украинский паспорт в мусорный пакет. Реакции украинцев пришлось ждать недолго.

Женщина, которая называет себя "украинкой в Польше" (судя по описанию её YouTube-канала), лишилась синего паспорта с тризубом.

Блогерша выбросила украинский паспорт

После решения польского президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла блогерша записала видео, в котором демонстративно выбросила паспорт Украины.

Женщина говорит, что ей "стыдно за власти соседней страны", и раскритиковала сложившуюся ситуацию, отметив, что, по её мнению, следовало поступить иначе.

"Как полька по менталитету, хотя во мне и течет смешанная кровь, мне стыдно за власти наших соседей! Так поступать нельзя", — отметила она.

Реакция сети

В Threads уже активно отреагировали на такие действия женщины украинского происхождения:

Відео дня

"За этот паспорт на сегодняшний день заплачена слишком высокая цена: кровью, болью, потерями. И когда я вижу, как он обесценивается, мне больно".

"Когда понадобится лечить зубы — эта шляпа приедет в Украину".

"Не переживайте, она потом быстро достанет паспорт Украины из этого пакетика. Ведь это же хайп. А для хайпа много мозгов не нужно. Хорошо, что интернет всё помнит!"

"Было бы счастье, если бы эта гнида действительно избавилась от нашего паспорта, а не пользовалась им в удобные для неё моменты и имела хоть какое-то влияние, потому что Украина переживёт такую полезную потерю московоротой. А вот иметь одно гражданство с подобными людьми — это проблема", — написала блогерша Елена Мандзюк.

"Как человек с территорий, оккупированных в 2014 году, которого принудительно паспортизировали ещё в несовершеннолетнем возрасте красным паспортом, который кучу лет не мог по разным обстоятельствам выехать, но всё-таки с*бала оттуда, потом с трудом вернула себе родные документы, потому что для меня это мое достоинство, моя Родина, моё сердце — я в ах*е. Пусть официально выходит из гражданства".

Блогерша выбросила украинский паспорт Фото: Threads

В частности, украинцы предлагают официально лишать таких лиц гражданства, аннулировать все документы, выданные после 1991 года, за исключением свидетельства о рождении, заблокировать все карточные и банковские счета на территории Украины и т. д.

Поступок этой женщины уже повлек за собой последствия. Она пожаловалась, что на неё подали официальные жалобы в СБУ и другие ведомства.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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