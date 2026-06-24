Блогерка викинула український паспорт на знак протесту: її "рознесли"

Блогерка Анастасія Верніковська на камеру викинула український паспорт у сміттєвий пакет. Реакції українців довго чекати не довелося.

Жінка, яка ідентифікує себе як "українка в Польщі" (судячи з опису її YouTube-каналу) позбулася синього паспорта з тризубом.

Блогерка викинула український паспорт

Після рішення польського президента Кароля Навроцького щодо позбавлення ордена Білого Орла Володимира Зеленського блогерка записала відео, у якому демонстративно викинула паспорт України.

Жінка каже, що їй "соромно за владу країни-сусіда" та розкритикувала ситуацію, зазначивши, що, на її думку, варто було діяти інакше.

"Як полька за менталітетом, хоча в мені й тече змішана кров, мені соромно за владу наших сусідів! Так робити не можна", — зазначила вона.

Реакція мережі

У Threads уже активно відреагували на такі дії українки за походженням:

Відео дня

"За цей паспорт на сьогодні заплачено надто високу ціну: кров’ю, болем, втратами. І коли я бачу його знецінення, мені боляче".

"Коли треба буде лікувати зуби — ця шляпа приїде в Україну".

"Не переживайте, вона потім швиденько дістане паспорт України з цього пакетика. Бо це ж хайп. А хайпувати багато мізків не треба. Добре, що інтернет все пам’ятає!"

"Було б щастя, якби ця гнида дійсно позбулась нашого паспорта, а не користувалась ним в зручні для неї моменти і мала бодай якийсь вплив, бо Україна переживе таку корисну втрату московоротої. А ось з подібними мати одне громадянство — проблема", — написала блогерка Олена Мандзюк.

"Як людина з окупованих у 2014 територій, котру примусово паспортизували ще неповнолітньою червоним паспортом, котра купу років не могла за різних обставин виїхати, але таки з*бала звідти, після потом та кров'ю повернула собі рідні документи, бо для мене то моя гідність, моя Батьківщина, моє серце — я в ах*ї. Хай офіційно виходить з громадянства".

Блогерка викинула український паспорт Фото: Threads

Зокрема, українці пропонують таких осіб позбавляти громадянства офіційно, анулювати всі документи, видані після 1991 року, крім свідоцтва про народження, блокувати всі карткові, банківські рахунки на території України тощо.

Вчинок жінки вже має наслідки. Вона поскаржилася, що на неї подали офіційні скарги до СБУ та інших інституцій.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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