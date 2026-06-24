Известный актер признался в чувствах к Лесе Никитюк, у которой есть годовалый сын от военного
Актер популярного сериала "Тихая нава" Иван Билаш откровенно рассказал о своей юношеской любви к известной телеведущей Лесе Никитюк. Он поделился своими воспоминаниями, вспомнив о первых шагах на телевидении, где работал помощником сценариста.
Сегодня Иван Билаш активно строит успешную карьеру в кинематографе, однако его путь в медиасфере начался ещё в 17 лет. В поисках финансовой независимости и интересного опыта парень устроился на телевидение, где помогал создавать крупные развлекательные шоу. Вместо обычных подработок он выбрал работу за кулисами, где воочию видел, как рождаются телевизионные проекты и сценарии, пишет OBOZ.
"Это была не столько необходимость, сколько желание почувствовать некоторую независимость. На эти деньги я мог поехать с друзьями в Одессу, оплатить свой день рождения, купить себе одежду… Хотелось, чтобы работа давала опыт, интересные знакомства, новые знания", — вспоминает актер в интервью.
Безумное увлечение звездой
Работая на съемочной площадке, юноша был очарован работой команды, но больше всего его внимание привлекла одна из главных звезд канала. Леся Никитюк полностью покорила сердце 17-летнего парня своей безумной энергетикой. Иван вспоминает, что в телеведущей невероятным образом сочетались высокий профессионализм, легкость, харизма и прекрасное чувство юмора, поэтому каждый раз при её появлении у него буквально замирало всё внутри.
"Леся Никитюк тогда казалась мне просто потрясающей. Если говорить совершенно честно, то я был в неё влюблён. Я был безумно влюблен в неё", — откровенно признался Билаш, добавив, что звезда поражала одновременно своей требовательностью на съемках и искренностью и открытостью за кадром.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
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Кроме того, Леся Никитюк рассказала, как изменилась её жизнь после рождения сына.