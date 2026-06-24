Відомий актор зізнався в почуттях до Лесі Нікітюк, яка має однорічного сина від військового

Актор популярного серіалу "Тиха нава" Іван Білаш відверто розповів про своє юнацьке кохання до відомої телеведучої Лесі Нікітюк. Своїми спогадами він поділився, згадуючи перші кроки на телебаченні, де працював помічником сценариста.

Сьогодні Іван Білаш активно будує успішну кар'єру в кінематографі, проте його шлях у медіасфері розпочався ще в 17 років. У пошуках фінансової незалежності та цікавого досвіду хлопець влаштувався на телебачення, де допомагав створювати великі розважальні шоу. Замість звичайних підробітків він обрав роботу за лаштунками, де на власні очі бачив, як народжуються телевізійні проєкти та сценарії, пише OBOZ.

"Це була не стільки необхідність, скільки бажання відчути певну незалежність. На ці гроші я міг поїхати з друзями в Одесу, оплатити власний день народження, купити собі одяг… Хотілося, щоб робота давала досвід, цікаві знайомства, нові знання", — пригадує актор в інтерв'ю.

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Шалене захоплення зіркою

Працюючи на знімальному майданчику, юнак був зачарований роботою команди, але найбільше його увагу привернула одна з головних зірок каналу. Леся Нікітюк повністю підкорила серце 17-річного хлопця своєю шаленою енергетикою. Іван згадує, що в телеведучій неймовірним чином поєднувалися високий професіоналізм, легкість, харизма та чудове почуття гумору, тому щоразу при її появі у нього буквально завмирало все всередині.

Леся Нікітюк Фото: Instagram @lesia_nikituk

"Леся Нікітюк для мене тоді була фантастичною. Якщо вже зовсім чесно, то я був у неї закоханий. Я був закоханий шалено в неї", — відверто зізнався Білаш, додавши, що зірка вражала одночасно своєю вимогливістю на зйомках та щирістю й відкритістю поза кадрами.

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