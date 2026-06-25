Как выбрать идеальное имя для ребенка: воспользуйтесь "правилом 100 лет"

В последнее время на детских площадках всё чаще можно встретить маленьких Оливий, Теодоров, Соломий или Львов, и это вовсе не случайно. Исследователи антропонимики (науки об именах) выдвинули чёткую теорию, объясняющую, почему некоторые имена исчезают на десятилетия, а затем триумфально возвращаются в моду.

Этот феномен называют "правилом 100 лет". Эта концепция не только объясняет, почему мы вдруг начали называть детей именами из учебников истории, но и помогает предсказать, какие забытые имена станут хитами уже через несколько лет, пишет Huffpost.

Как работает столетний цикл имен

Суть правила проста: цикл моды на имена длится около века. Молодые родители подсознательно не хотят давать детям имена, которые ассоциируются с "устаревшими" трендами.

Поколение родителей: Сегодня это имена 1970–80-х годов (Елена, Наталья, Ирина, Татьяна, Сергей, Александр, Алексей). Они кажутся слишком обыденными.

Сегодня это имена 1970–80-х годов (Елена, Наталья, Ирина, Татьяна, Сергей, Александр, Алексей). Они кажутся слишком обыденными. Поколение бабушек и дедушек: это имена 1950–60-х годов (Галина, Валентина, Надежда, Любовь, Анатолий, Николай, Петр). Они прочно ассоциируются с пожилыми людьми, ведь родители знают десятки коллег или соседей этого возраста с такими именами.

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Зато имена, которые были популярны сто лет назад (в 1920-х), носили прадедушки и прабабушки. Современные родители почти не знакомы с этим поколением, поэтому у них нет "старомодных" ассоциаций с этими именами. Для них они звучат свежо, мировоззренчески и благородно. В то же время старшие родственники (бабушки и дедушки новорождённого) часто возмущаются таким выбором, удивляясь, зачем называть ребёнка "именем из сундука прабабушки".

Психологический фактор и уникальность

Эксперты отмечают, что в основе этого правила лежит психологическое стремление к самовыражению:

Поиск аутентичности: Современные родители стремятся отойти от советского наследия в именах и черпают вдохновение в дореволюционной или межвоенной украинской культуре.

Современные родители стремятся отойти от советского наследия в именах и черпают вдохновение в дореволюционной или межвоенной украинской культуре. Баланс традиции и свежести: Столетние имена позволяют почтить семейную историю, но в то же время звучат экзотично, ведь ребенок, скорее всего, будет единственным с таким именем в детском саду.

Какие украинские имена возвращаются, а какие — под запретом?

Сейчас в Украине на пике популярности в рамках своего 100-летнего цикла находятся такие имена, как Мелания, Эмилия, Соломия, Стефания, Захар, Лев, Матвей, Даниил и Макар.

Стремительно набирают популярность и готовятся к массовому возвращению:

Женские: Оливия , Ульяна, Юстина, Квитка, Варвара, Аполлинария, Аделаида, Орыся.

, Ульяна, Юстина, Квитка, Варвара, Аполлинария, Аделаида, Орыся. Мужские: Северин, Гордий, Остап, Лука, Орест, Нестор, Климентий.

Исключения из правила

Конечно, не каждое имя четко подчиняется столетнему графику. Некоторые имена "проснулись" гораздо раньше — например, Злата, Марк или Тимофей вернулись в моду без длительного забвения благодаря европейским трендам или религиозным календарям.

С другой стороны, есть имена, которые, несмотря на столетний срок, пока что "упрямо отказываются" возвращаться и остаются редкими: Мотрона, Параскева, Горпина, Онисим, Омелян или Сава.

Отдельную категорию составляют абсолютно классические имена, которые существуют вне времени и модных тенденций. Такие варианты, как Мария, Анна (Ганна), Михаил и Иван, тоже подвержены небольшим колебаниям популярности, но за последние несколько веков они никогда полностью не исчезали из употребления.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Вместо привычных сегодня имен София и Марк, столетие назад украинские семьи называли детей именами, которые современному поколению кажутся настоящей экзотикой.

Свой ребёнок миллиардер Илон Маск назвал Техно Механикус, но зовёт её просто Тау.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о 25 самых популярных именах, запрещённых во всём мире. В частности, в некоторых странах существуют утвержденные правительством реестры имен, а в других запрещено всё, что считается оскорбительным, кощунственным или просто слишком экстравагантным.