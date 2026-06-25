Як вибрати ідеальне ім'я для дитини: скористайтесь "правилом 100 років"

Останнім часом на дитячих майданчиках усе частіше можна зустріти маленьких Олівій, Теодор, Соломій чи Левів, і це зовсім не випадковість. Дослідники антропоніміки (науки про імена) мають чітку теорію, чому певні імена зникають на десятиліття, а потім тріумфально повертаються в моду.

Цей феномен називають "правилом 100 років". Ця концепція не лише пояснює, чому ми раптом почали називати дітей іменами з підручників історії, а й допомагає передбачити, які забуті імена стануть хітами вже за кілька років, пише Huffpost.

Як працює столітній цикл імен

Суть правила проста: цикл стилю імені триває близько століття. Молоді батьки підсвідомо не хочуть давати дітям імена, які асоціюються із "застарілими" трендами.

Покоління батьків: Сьогодні це імена 1970–80-х років (Олена, Наталя, Ірина, Тетяна, Сергій, Олександр, Олексій). Вони здаються надто буденними.

Сьогодні це імена 1970–80-х років (Олена, Наталя, Ірина, Тетяна, Сергій, Олександр, Олексій). Вони здаються надто буденними. Покоління бабусь і дідусів: Це імена 1950–60-х років (Галина, Валентина, Надія, Любов, Анатолій, Микола, Петро). Вони міцно асоціюються з літніми людьми, адже батьки знають десятки колег чи сусідів цього віку з такими іменами.

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Натомість імена, які були популярними сто років тому (у 1920-х), належали прадідусям і прабабусям. Сучасні батьки майже не застали цього покоління, тому в них немає "старечих" асоціацій із цими іменами. Для них вони звучать свіжо, світоглядно та шляхетно. Водночас старші родичі (бабусі та дідусі новонародженого) часто обурюються через такий вибір, дивуючись, навіщо називати дитину "іменем із прабабусиної скрині".

Психологічний фактор та унікальність

Експерти зазначають, що в основі правила лежить психологічне прагнення до самовираження:

Пошук автентичності: Сучасні батьки хочуть відійти від радянського спадку в іменах і шукають натхнення в дореволюційній або міжвоєнній українській культурі.

Сучасні батьки хочуть відійти від радянського спадку в іменах і шукають натхнення в дореволюційній або міжвоєнній українській культурі. Баланс традиції та свіжості: Столітні імена дозволяють вшанувати родинну історію, але водночас звучать екзотично, адже дитина, швидше за все, буде єдиною з таким іменем у садочку.

Які українські імена повертаються, а які — під забороною?

Зараз на піку свого 100-річного вікна в Україні перебувають такі імена, як Меланія, Емілія, Соломія, Стефанія, Захар, Лев, Матвій, Данило та Макар.

Стрімко набирають популярність і готуються до масового повернення:

Жіночі: Олівія, Уляна, Юстина, Квітка, Варвара, Аполлінарія, Аделаїда, Орися.

Олівія, Уляна, Юстина, Квітка, Варвара, Аполлінарія, Аделаїда, Орися. Чоловічі: Северин, Гордій, Остап, Лука, Орест, Нестор, Климентій.

Винятки з правила

Звісно, не кожне ім'я чітко підпорядковується сторічному графіку. Деякі імена "прокинулися" набагато раніше — наприклад, Злата, Марк або Тимофій повернулися в моду без тривалого забуття завдяки європейським трендам чи релігійним календарям.

З іншого боку, є імена, які, попри столітній термін, поки що "вперто відмовляються" повертатися і залишаються рідкісними: Мотрона, Параскева, Горпина, Онисим, Омелян або Сава.

Окрему категорію становлять абсолютні класичні імена, які існують поза часом і трендами. Такі варіанти, як Марія, Анна (Ганна), Михайло та Іван, теж проходять через невеликі коливання популярності, але вони ніколи повністю не зникали з ужитку за останні кілька століть.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Замість звичних сьогодні Софій та Марків, століття тому українські родини називали дітей іменами, які сучасному поколінню здаються справжньою екзотикою.

Свою дитину мільярдер Ілон Маск назвав Техно Механікусом, але кличе її просто Тау.

Крім того, Фокус розповідав про топ-25 імен заборонених по всьому світу. Зокрема, у деяких країнах існують затверджені урядом реєстри імен, а в інших заборонено все, що вважають образливим, блюзнірським або просто занадто екстравагантним.