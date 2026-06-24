"Я ничего не помню": украинские звезды вспомнили свои выпускные — один напился, другую не пустил муж

Сезон школьных выпускных заставил известных украинских артистов достать из ящиков воспоминания о собственном прощании со школой. Пока одни вспоминают этот день с ностальгической улыбкой, другие откровенно признаются, что праздник был испорчен родительским давлением, бедностью или всемирной пандемией.

Тоня Матвиенко: Пропущенный праздник из-за запрета мужа

Певица вообще осталась без традиционного выпускного вечера. В 16 лет она родила ребенка и уже была замужем, а первый муж просто не позволил ей пойти на празднование. Сейчас артистка очень сожалеет, что тогда послушалась его, ведь ей невероятно хотелось побыть с одноклассниками и почувствовать атмосферу беззаботности. Об этом она и другие звезды рассказали в проекте "Наедине с гламуром".

"У меня не было выпускного. Я уже к тому моменту родила ребенка. Я очень сожалею", — призналась певица.

Валерий Харчишин: Учителя в нетрезвом состоянии в доме родителей

Лидер группы "Друга Рика" закончил только 9 классов и из-за застенчивости решил пропустить официальную часть. Однако праздник сам пришел к нему домой, где педагогический коллектив неожиданно устроил шумное застолье. Валерий шутит, что ничего не помнит, потому что был пьян, хотя на самом деле подросток алкоголя не употреблял. Зато они с братом наполнили медицинским спиртом коробку конфет, которые потом с удовольствием ели гости-учителя.

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Злата Огневич: Неудачное платье и школьный буллинг

Для Златы выпускной в Крыму стал днём полного дискомфорта из-за финансовых затруднений в семье и натянутых отношений с окружающими. Будущей звезде пришлось идти на бал в случайной одежде, которая ей совсем не нравилась, поскольку денег на другой наряд не было. Одноклассники же относились к девушке настороженно и прохладно из-за её полной поглощенности музыкой.

"Не очень приятные воспоминания, потому что это были довольно бедные времена. Надевала то платье, которое было под рукой. Я так не хотела его надевать, но другого выхода не было", — поделилась артистка.

Иван Люленов: Секретный чай и легальный алкоголь

Юморист вспоминает свой выпускной исключительно с позитивом и улыбкой. Прощание со школой удалось благодаря классическим подростковым уловкам: ученики тайком подливали крепкие напитки в чашки для чая. Родители догадывались обо всём, но не ругали выпускников, поскольку сами за соседними столами праздновали по аналогичной схеме.

Муаяд: Украденный праздник из-за локдауна

Молодой исполнитель оказался среди тех подростков, чьи планы полностью разрушил глобальный форс-мажор. Из-за разгара пандемии коронавируса его выпускной вечер и традиционный вальс просто отменили, поэтому у парня вообще нет никаких воспоминаний о завершении школьной жизни.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

44-летний Александр Педан окончил университет вместе со своей дочерью.

17-летняя девушка приехала на выпускной в сопровождении родителей и необычного гостя, который спас их семью Фиттов ещё до рождения девушки. Этим спасителем оказался сотрудник правоохранительных органов, который в 2008 году помог супругам в самый важный момент.

Кроме того, школьник, одетый в стиле знаменитого киногероя, пришел на свой выпускной.