"Я нічого не пам'ятаю": українські зірки пригадали свої випускні — один напився, іншу не пустив чоловік

Сезон шкільних балів змусив відомих українських артистів дістати з шухляд спогади про власне прощання зі школою. Поки одні згадують цей день із ностальгічною посмішкою, інші відверто зізнаються, що свято було зіпсоване домашнім диктатом, бідністю чи всесвітньою пандемією.

Тоня Матвієнко: Пропущене свято через заборону чоловіка

Співачка взагалі залишилася без традиційного випускного вечора. У 16 років вона народила дитину і вже перебувала у шлюбі, а перший чоловік просто заблокував її бажання піти на святкування. Зараз артистка дуже шкодує, що тоді послухала його, адже їй неймовірно хотілося побути з однокласниками і відчути атмосферу безтурботності. Про це вона та інші зірки розповіли у проєкті "Наодинці з гламуром".

"У мене не було випускного. Я вже на той момент народила дитину. Я дуже жалкую", — зізналась співачка.

Валерій Харчишин: Вчителі під "градусом" у батьківській хаті

Лідер гурту "Друга Ріка" закінчив лише 9 класів і через сором'язливість вирішив проігнорувати офіційну частину. Проте свято само прийшло до нього додому, де педагогічний колектив неочікувано влаштував гучне застілля. Валерій жартує, що нічого не пам'ятає, бо був п'яний, хоча насправді підліток алкоголю не вживав. Натомість вони з братом нашпигували медичним спиртом коробку цукерок, які потім весело їли гості-вчителі.

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Злата Огнєвіч: Небажана сукня та шкільний булінг

Для Злати випускний у Криму став днем суцільного дискомфорту через фінансову скруту в родині та натягнуті стосунки з оточенням. Майбутній зірці довелося йти на бал у випадковому одязі, який їй зовсім не подобався, оскільки грошей на інше вбрання не було. Однокласники ж ставилися до дівчини насторожено та прохолодно через її тотальну зайнятість музикою.

"Не дуже гарні спогади, бо це були достатньо бідні часи. Сукня вдягалась та, яка була на даний момент. Я так її не хотіла вдягати, але не було іншої можливості", — поділилась артистка.

Іван Люленов: Секретний чай та легальний алкоголь

Гуморист згадує свій випускний виключно з позитивом і посмішкою. Прощання зі школою вдалося завдяки класичним підлітковим хитрощам, адже учні потайки підливали міцні напої у чашки для чаю. Батьки про все здогадувалися, але не сварили випускників, оскільки самі за сусідніми столами святкували за аналогічною схемою.

Муаяд: Вкрадене свято через локдаун

Молодий виконавець опинився серед тих підлітків, чиї плани повністю зруйнував глобальний форс-мажор. Через розпал пандемії коронавірусу його випускний вечір та традиційний вальс просто скасували, тому хлопець взагалі не має жодних спогадів про фінал шкільного життя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

44-річний Олександр Педан закінчив університет разом зі своєю донькою.

17-річна дівчина приїхала на випускний у супроводі батьків і незвичного гостя, який врятував їхню сім'ю Фіттів до народження дівчини. Цим рятівником виявився правоохоронець, який у 2008 році допоміг подружжю в найважливіший момент.

Крім того, школяр у стилі знаменитого кіногероя прибув на свій випускний.