Очень успешные люди делают эти 5 вещей для удачи

На протяжении 27 лет Тина Силиг руководит программами в Стэнфордском университете, посвящёнными лидерству, предпринимательству и инновациям. Один из самых ценных уроков, которые она преподаёт своим студентам, — это как создавать возможности для успеха.

Вопреки распространенному мнению, удача не является случайной или редкой. Тина любит сравнивать удачу с ветром: вы не можете её увидеть, но она мощная и вездесуща. Если умеете, можете использовать её и заставить работать на вас. Об этом пишет CNBC.

Пять способов привлечь удачу

1. Иметь основные ценности

Чтобы определить свои основные ценности, обратите внимание на то, что для вас важно, и в чём вы не пойдёте на компромиссы.

Когда у вас есть сильные основные ценности, вы можете лучше понять, соответствует ли та или иная возможность тому, кем вы хотите быть, или же это опасное отвлекающее обстоятельство.

Например, если кто-то просит вас подправить цифры в отчете о расходах или преувеличить возможности вашего продукта, гораздо легче сказать "нет", когда у вас есть четкое ощущение честности и порядочности.

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Когда люди видят, как ваши ценности воплощаются в жизнь, это укрепляет доверие. Это может открыть перед вами новые возможности в будущем.

2. Брать на себя ответственность

У многих людей сложилось укоренившееся представление о том, что для них возможно. В их голове раздаётся суровый и ограничивающий голос, который звучит так: "Я просто не умею этого делать" или "Так всегда было".

Легко погрязнуть в прошлом или почувствовать, что вы совершенно не контролируете то, что будет дальше. Вот так люди застревают в ситуациях, которые им больше не приносят пользы.

Когда вы начинаете воспринимать себя как человека, способного преодолеть трудности — будь то тяжелое детство или сложная рабочая обстановка, — вы гораздо лучше осознаете свою способность внести положительные изменения в свою жизнь.

Самые счастливые люди берут на себя ответственность за свою жизнь Фото: Freepik

3. Пространство для сюрпризов

Каждое ваше решение, каким бы незначительным оно ни было, может кардинально изменить ход вашей жизни.

Этот выбор может быть таким же простым, как поздороваться с человеком, стоящим рядом с вами в очереди, позвонить старому коллеге, с которым вы не общались годами, или встать на час раньше, чтобы позаниматься.

Этот человек в очереди может стать другом на всю жизнь. Звонок бывшему коллеге может привести к новой работе. Ранний подъем для занятий спортом может действительно спасти вам жизнь.

4. Осознавать синдром самозванца

Многие из нас сталкиваются с синдромом самозванца — ощущением, что ты обманщик из-за недостатка опыта. Самые счастливые люди понимают, что каждый новый опыт сопряжен с возможностью успеха или неудачи.

Лучше переосмыслить синдром самозванца как "синдром совершенствования". Представьте себе ребенка, который учится ходить: он будет не раз терпеть неудачи, но каждая ошибка приближает его на один шаг к успеху.

Самые счастливые люди сталкиваются с синдромом самозванца Фото: peoplecreations/freepik

5. Постоянно выражать благодарность

Проявление благодарности, возможно, является самым недооцененным способом увеличить свою удачу. Простой акт благодарности — признание чьих-то усилий от вашего имени — может оказать чрезвычайно большое влияние.

Благодарность может выражаться по-разному: это может быть официальная благодарность, публичное признание или небольшой, но продуманный подарок.

Люди, которые чувствуют, что их ценят, гораздо чаще будут помогать вам и в будущем.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Когда Бейонсе выходила на сцену в начале своей карьеры, она делала это не как Бейонсе. Она стала "Сашей Фирс" — альтер-эго, которое звезда создала, чтобы справляться с нервами.

Многие звезды Голливуда и музыкальной индустрии заявляют, что не планируют передавать своё состояние по наследству, чтобы научить потомков самостоятельно добиваться успеха.

Несмотря на выигрыш джекпота, победители лотереи не всегда становятся счастливыми.