Дуже успішні люди роблять ці 5 речей для удачі

Протягом 27 років Тіна Сіліг керує програмами в Стенфордському університеті, зосередженими на лідерстві, підприємництві та інноваціях. Один з найцінніших уроків, які вона викладає своїм студентам, — це як створювати можливості для удачі.

Всупереч поширеній думці, удача не є випадковою чи рідкісною. Тіні подобається порівнювати удачу з вітром: ви не можете її побачити, але вона потужна і всюди. Якщо можете використовувати її та змусити працювати на вас. Про це пише CNBC.

П'ять способів ловити удачу

1. Мати основні цінності

Щоб визначити свої основні цінності, зверніть увагу на те, що важливо для вас, і де ви не будете йти на компроміси.

Коли у вас є сильні основні цінності, ви можете краще розпізнати, чи відповідає можливість тому, ким ви хочете бути, чи це небезпечна відволікаюча річ.

Наприклад, якщо хтось просить вас підтасувати цифри у звіті про витрати або перебільшити можливості вашого продукту, набагато легше сказати "ні", коли у вас є чітке відчуття чесності та порядності.

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Коли люди бачать ваші цінності в дії, це зміцнює довіру. Це може призвести до більших можливостей у майбутньому.

2. Брати на себе відповідальність

Багато людей мають фіксоване уявлення про те, що для них можливо. У їхній голові лунає жорстокий та обмежувальний голос, який звучить так: "Я просто не вмію це робити" або "Так завжди було".

Легко загрузнути в минулому або відчути, що ви не маєте жодного контролю над тим, що буде далі. Ось так люди застрягають у ситуаціях, які їм більше не служать.

Коли ви починаєте бачити себе як людину, здатну подолати негаразди, будь то важке дитинство чи складне робоче середовище, ви набагато більше усвідомлюєте свою силу, щоб зробити позитивні зміни у своєму житті.

Найщасливіші люди беруть на себе відповідальність за свої історії Фото: Freepik

3. Простір для сюрпризів

Кожне ваше рішення, яким би незначним воно не було, може кардинально змінити хід вашого життя.

Цей вибір може бути таким простим, як привітатися з людиною, яка стоїть поруч із вами в черзі, зателефонувати старому колезі, з яким ви не розмовляли роками, або встати на годину раніше, щоб потренуватися.

Ця людина в черзі може стати другом на все життя. Дзвінок старому колезі може призвести до нової ​​роботи. Ранній підйом для фізичних вправ може насправді врятувати ваше життя.

4. Сприймати синдром самозванця

Так багато хто з нас бореться із синдромом самозванця — відчуттям шахрая через брак досвіду. Найщасливіші люди розуміють, що кожен новий досвід супроводжується можливістю успіху або невдачі.

Краще переосмислити синдром самозванця як "синдром вдосконалення". Уявіть собі дитину, яка вчиться ходити: вона буде неодноразово зазнавати невдач, але кожна помилка наближає її на один крок до успіху.

Найщасливіші люди сприймають синдром самозванця Фото: peoplecreations/freepik

5. Постійно виявляти вдячність

Вияв вдячності може бути найбільш недооціненим способом збільшити свою удачу. Простий акт вдячності, визнання чиїхось зусиль від вашого імені, може мати надзвичайно великий вплив.

Вдячність буває різних форм, включаючи офіційну подяку, публічне визнання або невеликий, але продуманий подарунок.

Люди, які відчувають, що їх цінують, набагато частіше допомагатимуть вам знову в майбутньому.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Коли Бейонсе виходила на сцену на початку своєї кар'єри, вона не робила це як Бейонсе. Вона стала "Сашею Фірс" — альтер-его, яке зірка створила, щоб справлятися з нервами.

Чимало зірок Голлівуду та музичної індустрії заявляють, що не планують передавати свої багатства у спадок, аби навчити нащадків самостійно досягати успіху.

Попри виграш джекпоту, переможці лотереї не завжди стають щасливими.