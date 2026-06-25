У финалистки шоу "Взвешенные и счастливые" удалили орган после шоу: "За что мне такое?"

Финалистка 10-го сезона популярного реалити-шоу "Взвешенные и счастливые" Магдалина Димид столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем сразу после завершения съемок. Стремительная потеря 65 килограммов спровоцировала образование камней, из-за чего девушке срочно удалили желчный пузырь.

Экстремальное похудение, поразившее зрителей в финале, имело и обратную сторону. Уже через несколько дней после финального взвешивания Магдалину госпитализировали с острым приступом, и врачи настояли на немедленном хирургическом вмешательстве.

"Удалили один внутренний орган. У меня случился приступ, меня увезла скорая. Я пробыла в больнице две недели, и снова — масса ограничений в питании. Нельзя употреблять алкоголь, нельзя есть жирное, жареное, сладкое. И я думаю: "Боже, за что мне такое наказание? Почему это случилось со мной?" — поделилась воспоминаниями Магда в проекте "КЕЙС".

Новая жизнь с ограничениями

Хирурги объяснили, что камни в желчном пузыре образовались всего за шесть месяцев из-за слишком быстрого похудения. Теперь девушка вынуждена пожизненно соблюдать строгую диету и полностью отказаться от многих продуктов.

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Несмотря на первоначальный шок, финалистка шоу смогла по-новому взглянуть на ситуацию и найти в ней положительные стороны. Она воспринимает отсутствие органа как естественную защиту, которая поможет ей оставаться стройной и убережет от возвращения к прежним вредным привычкам. Сейчас организм девушки мгновенно реагирует на сбои в питании, поэтому вернуться к фастфуду, сладкому или алкоголю просто невозможно из-за плохого самочувствия.

Магдалина Димид перенесла операцию, но сумела найти в этой ситуации положительные моменты Фото: Instagram

"Бог решил, что я не смогу удержать этот вес, вернусь к сладкому, алкоголю и фаст-фуду. Я воспринимаю это не как наказание. Наоборот — он понимал, что я не выдержу, какой бы сильной ни казалась… Теперь, когда я употребляю что-то из этого, мне просто становится физически плохо", — подытожила экс-участница реалити-шоу.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, "Фокус" рассказывал, как изменились участники благодаря проекту и сколько килограммов им удалось сбросить.