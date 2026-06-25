Фіналістці "Зважені та щасливі" видалили орган після шоу: "За що мені таке?"

Фіналістка 10-го сезону популярного реаліті-проєкту "Зважені та щасливі" Маґдалина Димид зіткнулася із серйозними проблемами зі здоров'ям одразу після завершення зйомок. Стрімка втрата 65 кілограмів спровокувала утворення каменів, через що дівчині терміново видалили жовчний міхур.

Екстремальне схуднення, яке вразило глядачів у фіналі, мало зворотний бік. Уже за кілька днів після фінального зважування Маґдалину госпіталізували з гострим приступом, і медики наполягли на негайному хірургічному втручанні.

"Вирізали один внутрішній орган. Відбувся приступ, забрала швидка. Я в лікарні провела два тижні і знову купа обмежень по харчуванню. Не можна алкоголю вживати, не можна жирного, смаженого, солодкого. І я думаю: "Боже, за що мені таке покарання? Чому таке сталось зі мною?" — поділилася спогадами Маґда у проєкті "КЕЙС".

Нове життя з обмеженнями

Хірурги пояснили, що камені в жовчному міхурі сформувалися всього за шість місяців через занадто швидке скидання ваги. Тепер дівчина змушена довічно дотримуватися суворої дієти та повністю відмовитися від багатьох продуктів.

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Попри початковий шок, фіналістка шоу змогла переосмислити ситуацію та знайти в ній позитив. Вона сприймає відсутність органу як природний запобіжник, який допоможе їй залишатися стрункою і захистить від повернення до старих шкідливих звичок. Зараз організм дівчини миттєво реагує на збої в харчуванні, тому повернутися до фастфуду, солодкого чи алкоголю просто неможливо через погане самопочуття.

Маґдалина Димид перенсла операцію, однак знайшла в ситуації позитив Фото: Instagram

"Бог вирішив, що я не зможу втримати цю вагу, повернуся в солодке, алкоголь і фастфуд. Я це сприймаю не як покарання. Навпаки — він розумів, що я не витримаю, якою б сильною не здавалася… Тепер, коли я споживаю щось із цього, мені просто стає фізично погано", — підсумувала екс-учасниця реаліті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Маґда розповіла, що невміння переживати стрес без їжі було головною причиною, чому вона взагалі прийшла на "Зважені та щасливі".

"Зважені та щасливі" 10 сезон завершився гучною перемогою В'ячеслава Грабового, який отримав головний приз – 300 тисяч гривень.

Крім того, Фокус розповідав, як змінились учасники завдяки проєкту, і скільки їм вдалося скинути кілограм.