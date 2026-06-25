Вместе с путинистами: Олега Винника официально не ждут в Молдове

Украинского певца Олега Винника внесли в список нежелательных артистов в Молдове вместе с Кридом, Моргенштерном, Бастой и рядом путинистов, открыто поддерживающих войну против Украины.

25 июня Министерство культуры Молдовы обнародовало список артистов, чьи концерты и участие в различных мероприятиях на территории страны не рекомендуются. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Олега Винника не ждут в Молдове

В список также включен ряд российских исполнителей и групп, среди которых Моргенштерн, Клава Кока, Леонид Агутин, Макан, Люся Чеботина, Диана Арбенина, Баста, "Ленинград", "Руки вверх", t.A.T.u., Егор Крид и другие.

В министерстве отметили, что документ был составлен на основе запросов, поступивших от государственных учреждений культуры.

Данный список носит рекомендательный характер, и в дальнейшем его состав может измениться.

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Олег Винник в списке нежелательных артистов Фото: скриншот

Министерство культуры Молдовы подчеркнуло, что данный перечень не является запретом на культурную деятельность. Его целью, по-видимому, является минимизация потенциальных рисков при проведении массовых мероприятий.

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