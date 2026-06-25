Разом з путіністами: Олега Винника офіційно не чекають у Молдові

Українського співака Олега Винника внесли у список небажаних артистів у Молдові разом з Крідом, Моргенштерном, Бастою та низкою путіністів, які відкрито підтримують війну проти України.

Міністерство культури Молдови 25 червня оприлюднило список артистів, чиї концерти та участь у різних заходах на території країни не рекомендуються. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Олега Винника не чекають у Молдові

До переліку внесено також низку російських виконавців та гуртів, серед яких Моргенштерн, Клава Кока, Леонід Агутін, Макан, Люся Чеботіна, Діана Арбеніна, Баста, "Ленінград", "Руки вверх", t.A.T.u., Єгор Крід та інші.

У міністерстві зазначили, що документ було складено на основі запитів, отриманих від державних установ культури.

Список є рекомендований і згодом його наповнення може змінюватися.

Олег Винник у списку небажаних артистів Фото: скріншот

Міністерство культури Молдови наголосило, що перелік не є забороною на культурну діяльність. Його метою начебто є мінімізація потенційних ризиків під час проведення масових заходів.

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