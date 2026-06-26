53-летняя победительница Евровидения появилась без макияжа в Карпатах (фото)

53-летняя украинская певица Руслана Лыжичко решила отдохнуть в разгар лета в вечнозеленых родных Карпатах.

Победительница Евровидения, которая первой привезла в Украину кубок с международного песенного конкурса, появилась в горах без макияжа.

Руслана появилась в горах

Звезда сказала, что наши Карпаты безграничны. Руслана, хотя и выросла в горах, но до сих пор открывает их для себя и влюбляется в них снова и снова.

"Карпаты — это всегда открытие. Каждый раз они удивляют и заставляют влюбиться в себя ещё сильнее. Я счастлива, что на несколько дней оказалась в родных горах", — написала Руслана.

Певица показала короткое видео на фоне зеленых гор.

Руслана в Карпатах Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди начали осыпать комплиментами и певицу, и украинские горы:

"Это точно. Я всю жизнь езжу в горы из Харькова. Мы сегодня встретили вас. Правда, сначала я немного испугалась, увидев вас в глубине гор. Потому что подумала, что это может быть медведь/волк/убийца… Да кто угодно, но только не Руслана".

"Невероятная красота".

"Руслана, обожаю вас! Вы — воплощение силы и стойкости духа Украины, вы — гордость и будущее, которое звучит из ваших уст, ваше творчество — это наша несокрушимость и воля!"

"Помню, как ездила из Запорожья к бабушке в Карпаты, в Колочаву. Это была любовь с первого взгляда. Горы просто очаровали меня".

Відео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Руслана Лыжичко опубликовала фотографию с мамой Ниной Аркадьевной.

Легенды Евровидения феерично выступили в рамках специального номера в интервал-акте финала юбилейного 70-го конкурса в столице Австрии.

Фокус успел пообщаться с Русланой за считанные часы до Евровидения-2026.