53-летняя победительница Евровидения появилась без макияжа в Карпатах (фото)
53-летняя украинская певица Руслана Лыжичко решила отдохнуть в разгар лета в вечнозеленых родных Карпатах.
Победительница Евровидения, которая первой привезла в Украину кубок с международного песенного конкурса, появилась в горах без макияжа.
Руслана появилась в горах
Звезда сказала, что наши Карпаты безграничны. Руслана, хотя и выросла в горах, но до сих пор открывает их для себя и влюбляется в них снова и снова.
"Карпаты — это всегда открытие. Каждый раз они удивляют и заставляют влюбиться в себя ещё сильнее. Я счастлива, что на несколько дней оказалась в родных горах", — написала Руслана.
Певица показала короткое видео на фоне зеленых гор.
Реакция сети
В комментариях люди начали осыпать комплиментами и певицу, и украинские горы:
- "Это точно. Я всю жизнь езжу в горы из Харькова. Мы сегодня встретили вас. Правда, сначала я немного испугалась, увидев вас в глубине гор. Потому что подумала, что это может быть медведь/волк/убийца… Да кто угодно, но только не Руслана".
- "Невероятная красота".
- "Руслана, обожаю вас! Вы — воплощение силы и стойкости духа Украины, вы — гордость и будущее, которое звучит из ваших уст, ваше творчество — это наша несокрушимость и воля!"
- "Помню, как ездила из Запорожья к бабушке в Карпаты, в Колочаву. Это была любовь с первого взгляда. Горы просто очаровали меня".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Руслана Лыжичко опубликовала фотографию с мамой Ниной Аркадьевной.
- Легенды Евровидения феерично выступили в рамках специального номера в интервал-акте финала юбилейного 70-го конкурса в столице Австрии.
Фокус успел пообщаться с Русланой за считанные часы до Евровидения-2026.