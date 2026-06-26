53-річна переможниця Євробачення показалася без макіяжу в Карпатах (фото)

53-річна українська співачка Руслана Лижичко вирішила відпочити посеред літа у вічнозелених рідних Карпатах.

Переможниця Євробачення, яка першою привезла кубок в Україну з міжнародного пісенного конкурсу, показалася в горах без макіяжу.

Руслана показалася в горах

Зірка сказала, що наші Карпати безмежні. Руслана хоч і виросла в горах, але досі їх відкриває і закохується знову і знову.

"Карпати — це завжди відкриття. Щоразу дивують і закохують в себе ще більше. Щаслива на кілька днів опинитися у рідних горах", — написала Руслана.

Співачка показала коротке відео на фоні зелених гір.

Руслана в Карпатах Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди почали засипали компліментами і співачку, і українські гори:

"Це точно. Я все життя їзджу в гори з Харкова. Ми Вас сьогодні зустріли. Щоправда, спочатку я трішечки злякалась, побачивши Вас в глибині гір. Бо думала, що це може бути ведмідь/вовк/вбивця… Да хто завгодно, але не Руслана".

"Краса неймовірна".

"Руслано, обожнюю Вас! Ви відображення сили, міцності духу України, ви гордість та майбутнє, яке лине з ваших уст, ваша творчість то наша незламність і воля!"

"Пам'ятаю, як їздила із Запоріжжя до бабусі в Карпати, в Колочаву. Це була любов з першого погляду. Гори просто зачарували мене".

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Руслана Лижичко показала світлину з мамою Ніною Аркадіївною.

Легенди Євробачення феєрично виступили в рамках спеціального номеру в інтервал-акті фіналу ювілейного 70-го конкурсу у столиці Австрії.

Фокус встиг поспілкуватися з Русланою за лічені години до Євробачення-2026.