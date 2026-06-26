10-летней дочери известной певицы пишут взрослые мужчины: "Мир сошел с ума"

Украинская певица и бывшая солистка популярной группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала о неприятной ситуации с аккаунтом своей 10-летней дочери Лауры.

Она заметила комментарии от взрослых мужчин. Об этом артистка рассказала в своём Instagram.

Дочери Каминской пишут взрослые мужчины

По словам певицы, на странице Лауры начали появляться странные смайлики и комментарии от взрослых мужчин-иностранцев.

"Зашла в комментарии под одним постом Лауры — и охр**ела. Ребёнку 10 лет. И пусть там были друзья, одноклассники, родители или родственники. Но среди комментаторов — взрослые мужчины из Индии, Ирана, Панамы и еще бог знает откуда. Сердечки, комплименты, какие-то странные комментарии", — рассказала Слава.

Певица говорит, что теперь перед ней стоит непростой выбор: что делать с аккаунтом дочери.

Відео дня

"И я сижу и думаю: это всегда было, просто раньше мы этого не замечали? Или с появлением интернета вся эта ерунда стала более заметной? Или мир окончательно сошёл с ума?" — отметила Каминская.

Слава Каминская Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поделились своим опытом и подчеркнули, что это ответственность родителей:

"Социальные сети не для детей — это моё личное мнение".

"Моей дочери скоро исполнится 11 лет, я не разрешаю ей регистрироваться в социальных сетях. Детям не место в Instagram — это для их же блага".

"У вас там ребёнок одет в футболку с нарисованной грудью, на какую реакцию вы рассчитываете? (Это не отменяет ужас самих комментариев, но сам контент там очень сомнительный)".

"Свою ответственность не видите?"

"Все это ужасно, но девочка ведет себя и выглядит (макияж, одежда) как на 16! Не на 13".

"Ведь в Instagram есть официальные ограничения! Детям до 14 лет запрещено создавать аккаунты! Что ваша дочь делает в Instagram — это вопрос к родителям".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская певица Слава Каминская, ранее выступавшая солисткой группы "НеАнгелы", опубликовала фото с якобы беглым экс-президентом возле одного из баров на Канарских островах.

Певица прокомментировала слухи о третьем браке.

Пластический хирург Сергей Королюк специально для Фокуса прокомментировал внешние изменения известной украинской певицы и бывшей солистки группы "НеАнгелы".