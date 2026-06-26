10-річній дочці відомої співачки пишуть дорослі чоловіки: "Світ збожеволів"

Українська співачка та колишня солістка популярного гурту "НеАнгели" Слава Камінська розповіла про неприємну ситуацію з акаунтом її 10-річної доньки Лаури.

Вона помітила коментарі від дорослих чоловіків. Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

Дочці Камінської пишуть дорослі чоловіки

За словами співачки, на сторінці Лаури почали з’являтися дивні емодзі та коментарі від дорослих чоловіків-іноземців.

"Зайшла в коментарі під одним рілзом Лаури — й охр**іла. Дитині 10 років. І хай там були б друзі, однокласники, батьки чи родичі. Але серед коментаторів — дорослі чоловіки з Індії, Ірану, Панами та ще бог знає звідки. Сердечка, компліменти, якісь дивні коментарі", — розповіла Слава.

Співачка каже, що тепер перед нею стоїть непростий вибір, як вчинити з акаунтом дочки.

"І я сиджу й думаю: це завжди було, просто раніше ми цього не бачили? Чи з появою інтернету вся ця дичина стала помітнішою? Чи світ остаточно збожеволів?" — зазначила Камінська.

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Слава Камінська Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом та наголосили, що це відповідальність батьків:

"Соціальні мережі не для дітей, моя особиста думка".

"Моїй дочці буде 11 років, я їй не дозволяю реєструватися в соціальних мережах. Дітям не місце в інстаграмі для їхнього ж блага".

"У вас там дитина одягнена у футболці з намальованими грудьми, на яку реакцію ви очікуєте? (Це не скасовує жах самих коментарів, але сам контент там дуже сумнівний)".

"Свою відповідальність не вбачаєте?"

"Все це жахливо, але дівчинка веде себе і виглядає (макіяж, одяг) як на 16! Не на 13".

"Тож в інстаграмі є офіційні обмеження! Дітям до 14 років заводити обліковий запис заборонено! Що ваша дочка робить в Інстаграмі питання батьків".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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