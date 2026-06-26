"Такие безумные": известная певица возмутилась ценами на поезда "Укрзализныци"

Украинская певица Sowa публично выразила своё возмущение стремительным ростом цен на железнодорожные билеты класса "люкс" и неудовлетворительным уровнем обслуживания "Укрзализныци". Артистка пожаловалась, что, заплатив значительную сумму, пассажиры вынуждены путешествовать в ненадлежащих условиях.

В своей публикации в Threads (@sowa_official_) певица рассказала, что недавно покупала билет примерно за 1700 гривен, тогда как последняя поездка по маршруту Киев — Львов обошлась ей уже в 6400 гривен за два места.

"Сова" подала жалобу на "Укрзализныцю" Фото: Threads

Помимо высокой стоимости, Сова обратила внимание на технические проблемы, отметив, что в купе не работал свет, а сам поезд опоздал на 25 минут из-за сцепки вагонов. Девушка подчеркнула: пассажиры переплачивают за комфорт, которого в итоге не получают, а также добавила, что сейчас в целом очень трудно "достать" билеты на купейные места.

Впрочем, этой жалобой пока не удалось вызвать широкий резонанс в сети Threads.

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