"Такі шалені": відома співачка обурилася цінами на поїзди "Укрзалізниці"
Українська співачка Sowa публічно висловила своє обурення стрімким зростанням цін на залізничні квитки класу "люкс" та незадовільним рівнем сервісу "Укрзалізниці". Артистка поскаржилася, що за значну суму пасажири змушені подорожувати в неналежних умовах.
У своїй публікації в Threads (@sowa_official_) виконавиця розповіла, що нещодавно купувала квиток приблизно за 1700 гривень, тоді як остання поїздка за маршрутом Київ — Львів обійшлася їй уже в 6400 гривень за два місця.
Окрім високої вартості, Sowa звернула увагу на технічні проблеми, зазначивши, що в купе не працювало світло, а сам потяг запізнився на 25 хвилин через прикріплення вагонів. Дівчина підкреслила: пасажири переплачують за комфорт, якого в результаті не отримують, а також додала, що зараз загалом дуже важко "зловити" квитки на купейні місця.
Втім, гучного резонансу в мережі Threads ця скарга наразі не викликала.
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