Артему Пивоварову — 35: что известно о личной жизни популярного певца (фото)
28 июня свой день рождения отмечает один из самых популярных украинских артистов, Заслуженный артист Украины Артем Пивоваров. Несмотря на огромную популярность и пристальное внимание поклонников, певец продолжает тщательно оберегать свою личную жизнь от вспышек фотокамер и публичных заявлений.
За кулисами сцены Артем на протяжении многих лет придерживается железного правила: никаких откровений о личной жизни в интервью. Однако журналистам и поклонникам уже давно известна тайна его сердца, ведь романтическая история певца тесно переплетена с его карьерой. Фокус рассказывает о личной жизни Пивоварова подробнее.
Работа, переросшая в любовь
Главной и единственной женщиной, с которой Артему Пивоварову уже много лет подряд приписывают роман, является Даша Чередниченко. Она стала не просто любимой девушкой, но и неотъемлемой частью его успеха, ведь работает директором, менеджером и пиарщицей артиста, координируя концерты, крупные турне и деловые переговоры.
Они знакомы как минимум с 2014 года, а о романтических отношениях пары заговорили в 2017 году, когда Даша снялась в главной роли в клипе Пивоварова на хит "Моя ночь", где они страстно целовались в кадре.
В одном из интервью того времени Артем даже официально подтвердил, что встречается со своей менеджером. Хотя в СМИ периодически появлялись предположения об их возможном расставании, пара остается неразлучной во всех сферах жизни.
Тайная свадьба?
В последнее время вокруг влюбленных ходят особенно настойчивые слухи о тайной свадьбе. Поводом для этого стали одинаковые обручальные кольца на безымянных пальцах правой руки, которые заметили как у Артема, так и у Даши. На вопросы журналистов об изменении семейного положения Артем Пивоваров отвечает привычной интригой, уверяя, что кольцо — это просто его аксессуар, тогда как сама Даша традиционно воздерживается от каких-либо комментариев.
Несмотря на полную секретность, внимательные поклонники продолжают фиксировать трогательные моменты. Во время масштабных концертов артиста зрители неоднократно замечали, как Артем, исполняя романтические треки, обращает свои самые нежные взгляды и улыбки именно к Даше, которая всегда поддерживает его за кулисами или руководит процессом в зале.
Таким образом, свой очередной день рождения Артем Пивоваров встречает в статусе мужчины, чьё сердце прочно занято любимой женщиной и музой, которая уверенно ведёт его через годы великой славы.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- Артем Пивоваров набросился на зрителя прямо во время концерта.
- Известного певца схватил за шею зритель прямо во время выступления.
Кроме того, поэт Рыбчинский назвал Артема лучшим певцом Украины за последние 10 лет.