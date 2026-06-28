Артему Пивоварову — 35: что известно о личной жизни популярного певца (фото)

28 июня свой день рождения отмечает один из самых популярных украинских артистов, Заслуженный артист Украины Артем Пивоваров. Несмотря на огромную популярность и пристальное внимание поклонников, певец продолжает тщательно оберегать свою личную жизнь от вспышек фотокамер и публичных заявлений.

За кулисами сцены Артем на протяжении многих лет придерживается железного правила: никаких откровений о личной жизни в интервью. Однако журналистам и поклонникам уже давно известна тайна его сердца, ведь романтическая история певца тесно переплетена с его карьерой. Фокус рассказывает о личной жизни Пивоварова подробнее.

Артем Пивоваров отмечает 35-летие Фото: Instagram

Работа, переросшая в любовь

Главной и единственной женщиной, с которой Артему Пивоварову уже много лет подряд приписывают роман, является Даша Чередниченко. Она стала не просто любимой девушкой, но и неотъемлемой частью его успеха, ведь работает директором, менеджером и пиарщицей артиста, координируя концерты, крупные турне и деловые переговоры.

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Даша Чередниченко и Артем Пивоваров на фото слева Фото: Instagram

Они знакомы как минимум с 2014 года, а о романтических отношениях пары заговорили в 2017 году, когда Даша снялась в главной роли в клипе Пивоварова на хит "Моя ночь", где они страстно целовались в кадре.

В одном из интервью того времени Артем даже официально подтвердил, что встречается со своей менеджером. Хотя в СМИ периодически появлялись предположения об их возможном расставании, пара остается неразлучной во всех сферах жизни.

Девушка Пивоварова Даша Чередниченко Фото: Instagram

Тайная свадьба?

В последнее время вокруг влюбленных ходят особенно настойчивые слухи о тайной свадьбе. Поводом для этого стали одинаковые обручальные кольца на безымянных пальцах правой руки, которые заметили как у Артема, так и у Даши. На вопросы журналистов об изменении семейного положения Артем Пивоваров отвечает привычной интригой, уверяя, что кольцо — это просто его аксессуар, тогда как сама Даша традиционно воздерживается от каких-либо комментариев.

Даша Чередниченко и Артем Пивоваров на фото посередине Фото: Instagram

Несмотря на полную секретность, внимательные поклонники продолжают фиксировать трогательные моменты. Во время масштабных концертов артиста зрители неоднократно замечали, как Артем, исполняя романтические треки, обращает свои самые нежные взгляды и улыбки именно к Даше, которая всегда поддерживает его за кулисами или руководит процессом в зале.

Таким образом, свой очередной день рождения Артем Пивоваров встречает в статусе мужчины, чьё сердце прочно занято любимой женщиной и музой, которая уверенно ведёт его через годы великой славы.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Артем Пивоваров набросился на зрителя прямо во время концерта.

Известного певца схватил за шею зритель прямо во время выступления.

Кроме того, поэт Рыбчинский назвал Артема лучшим певцом Украины за последние 10 лет.