Артему Пивоварову — 35: що відомо про особисте життя популярного співака (фото)

28 червня свій день народження святкує один із найпопулярніших українських артистів, Заслужений артист України Артем Пивоваров. Попри шалену популярність та пильну увагу прихильників, співак продовжує ретельно оберігати приватне життя від спалахів камер і публічних заяв.

За лаштунками сцени Артем роками дотримується залізного правила: жодних відвертостей про особисте в інтерв'ю. Проте журналістам і фанатам уже давно відома таємниця його серця, адже романтична історія співака тісно переплетена з його кар’єрою. Фокус розповідає про особисте життя Пивоварова детальніше.

Артем Пивоваров святкує 35-річчя Фото: Instagram

Робота, що переросла в кохання

Головною і єдиною жінкою, з якою Артему Пивоварову вже багато років поспіль приписують роман, є Даша Чередниченко. Вона стала не просто коханою дівчиною, а й невіддільною частиною його успіху, адже працює директоркою, менеджеркою та піарницею артиста, координуючи концерти, великі турне та ділові переговори.

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Даша Чередниченко і Артем Пивоваров на фото зліва Фото: Instagram

Вони знайомі щонайменше з 2014 року, а про романтичні стосунки пари заговорили у 2017 році, коли Даша знялася у головній ролі в кліпі Пивоварова на хіт "Моя ніч", де вони пристрасно цілувалися в кадрі.

В одному з тогочасних інтерв'ю Артем навіть офіційно підтвердив, що зустрічається зі своєю менеджеркою. Хоча в медіа періодично з’являлися припущення про їхній можливий розрив, пара залишається нерозлучною в усіх сферах життя.

Дівчина Пивоварова Даша Чередниченко Фото: Instagram

Таємне весілля?

Останнім часом навколо закоханих ширяться особливо наполегливі чутки про таємне одруження. Приводом для цього стали однакові обручки на безіменних пальцях правої руки, які помітили як в Артема, так і в Даші. На запитання журналістів про зміну сімейного статусу Артем Пивоваров відповідає звичною інтригою, запевняючи, що каблучка — це просто його аксесуар, тоді як сама Даша традиційно утримується від будь-яких коментарів.

Даша Чередниченко і Артем Пивоваров на фото посередині Фото: Instagram

Попри повну таємничість, уважні фанати продовжують фіксувати зворушливі моменти. Під час масштабних концертів артиста глядачі неодноразово помічали, як Артем, виконуючи романтичні треки, адресує свої найніжніші погляди та посмішки саме Даші, яка завжди підтримує його за лаштунками або керує процесами в залі.

Тож свій черговий день народження Артем Пивоваров зустрічає у статусі чоловіка, чиє серце надійно зайняте коханою жінкою та музою, яка впевнено веде його крізь роки великої слави.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Артем Пивоваров зірвався на глядача просто під час концерту.

Відомого співака схопив за шию глядач прямо під час виступу.

Крім того, поет Рибчинський назвав Артема найкращим співаком України за останні 10 років.