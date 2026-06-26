Королеву красоты обвиняют в мошенничестве после свадьбы за 150 тысяч долларов

Кейтлин Роуз Кеннеди-Мелансон, которая называет себя инфлюенсершей в Instagram, коронованная как "Мисс Нью-Йорк Элит", не оплатила в полном объеме счёт за свою свадьбу в сентябре 2025 года, который включал такие удобства, как пентхаус и ужин на крыше с захватывающим видом на город.

Согласно иску, только питание в роскошном отеле на Пятой авеню обошлось в 100 000 долларов. Об этом пишет New York Post.

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Кеннеди-Мелансон, чьи социальные сети пестрят гламурными снимками с её свадьбы, провела церемонию в историческом соборе Святого Патрика.

После "неоднократных требований об оплате" отель утверждает, что женщина до сих пор не оплатила последние 37 000 долларов, что с учетом процентов составляет более 40 000 долларов, несмотря на то, что она уже перечислила 106 000 долларов.

Сама же Кеннеди-Мелансон назвала заявления отеля "чепухой", после чего добавила, что не может комментировать ситуацию, не посоветовавшись сначала со своим адвокатом. Затем она добавила, что ей ещё не вручили иск, поскольку она и её муж "больше не проживают" по адресу, указанному в судебных документах.

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Кейтлин Роуз Кеннеди-Мелансон Фото: Instagram

Шумная свадьба

Кеннеди-Мелансон вышла замуж за Грега Мелансона, основателя брокерской фирмы по инвестиционным продажам, базирующейся в Нью-Йорке, которая начала свою деятельность в 2024 году и специализируется на сделках с коммерческой недвижимостью среднего рынка.

Модель опубликовала более десятка постов со своими свадебными фотографиями.

"Наша версия королевской свадьбы", — говорится в посте от 20 сентября.

Через несколько месяцев после свадьбы Кеннеди-Мелансон была коронована как "Мисс Нью-Йорк Элит".

Интересно, что в 2022 году на неё также подали в суд за 31 000 долларов неоплаченной арендной платы за квартиру в Восточном Гарлеме, и дело было урегулировано через две недели.

На данный момент страница Кеннеди в Instagram уже закрыта.

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