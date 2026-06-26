Королеву краси звинувачують у шахрайстві після весілля за 150 тисяч доларів

Кейтлін Роуз Кеннеді-Мелансон, яка сама себе називає інфлюенсеркою в Instagram, коронована як "Міс Нью-Йорк Еліт", не сплатила повністю рахунок за своє весілля у вересні 2025 року, який включав такі зручності як пентхаус та вечерю на даху із захопливим видом на місто.

Тільки їжа в шикарному готелі на П'ятій авеню коштувала 100 000 доларів, згідно з позовом. Про це пише New York Post.

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Кеннеді-Мелансон, чиї соціальні мережі рясніють гламурними знімками з її весілля, провела церемонію в історичному соборі Святого Патріка.

Після "неодноразових вимог про оплату" готель стверджує, що жінка досі не сплатила останні 37 000 доларів, що з відсотками становить понад 40 000 доларів, незважаючи на те, що вже передала 106 000 доларів.

Сама ж Кеннеді-Мелансон назвала заяви готелю "нісенітницею", перш ніж сказати, що не може коментувати ситуацію, не поговоривши спочатку зі своїм адвокатом. Потім вона додала, що їй ще не вручили позов, оскільки вона та її чоловік "більше не живуть" за адресою, зазначеною в судових документах.

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Кейтлін Роуз Кеннеді-Мелансон Фото: Instagram

Гучне весілля

Кеннеді-Мелансон вийшла заміж за Грега Мелансона, засновника брокерської фірми з інвестиційних продажів, що базується в Нью-Йорку, яка розпочала свою діяльність у 2024 році та спеціалізується на операціях з комерційною нерухомістю середнього ринку.

Модель опублікувала понад десяток постів зі своїми весільними фотографіями.

"Наша версія королівського весілля", — йдеться в пості від 20 вересня.

Через кілька місяців після весілля Кеннеді-Мелансон була коронована як "Міс Нью-Йорк Еліт".

Цікаво, що у 2022 році на неї також подали до суду за 31000 доларів неоплаченої орендної плати за квартиру в Східному Гарлемі, і справу було врегульовано через два тижні.

Наразі сторінка Кеннеді в Instagram уже закрита.

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