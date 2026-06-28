Евгения Клопотенко сравнили с Гитлером: "Похож как две капли воды" (фото)

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко объявил о намерении сменить свой имидж на более серьёзный в связи с новым семейным статусом. Однако вместо модных советов кулинар получил в комментариях порцию фирменного украинского юмора и довольно специфический комплимент относительно своей внешности.

На своей странице в Threads (@klopotenko) Клопотенко опубликовал фото в светлой рубашке и джинсах, отметив, что статус женатого мужчины заставляет его пересмотреть свой стиль.

Клопотенко хочет изменить стиль Фото: Threads

"Да, ну я уже женатый человек, и, похоже, пора сменить стиль на более серьёзный. Напишите мне в комментариях прикольные и стильные украинские бренды рубашек, брюк и аксессуаров!" — обратился ресторатор к аудитории.

Реакция социальных сетей

Пока часть подписчиков стала вспоминать отечественные бренды, один из комментариев буквально "взорвал" публикацию. Пользователь с ником @petrotyshkun обратил внимание на прическу и усы шеф-повара, оставив безапелляционное замечание: "Черт, вы на Гитлера похожи. Извините".

Відео дня

Евгения Клопотенко сравнили с Гитлером Фото: Threads

Этот комментарий мгновенно стал вирусным, набрав более 2100 лайков всего за сутки, что значительно превысило количество лайков под самим оригинальным постом Клопотенко.

Гитлер, с которым сравнили Клопотенко Фото: из открытых источников

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Евгений Клопотенко женился. Его женой стала Екатерина Воскресенская. Пара поделилась снимками с этого особенного дня.

Известный кулинар нашел новую работу — теперь он участвует в польском "МастерШефе".

Кроме того, как выяснилось, пара планировала подписать брачный договор. Именно Евгений выступил инициатором этого. Он объяснил, почему это важно для него.