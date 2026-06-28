Євгена Клопотенка порівняли з Гітлером: "Капець схожий" (фото)
Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко оголосив про намір змінити свій імідж на більш серйозний через новий сімейний статус. Проте замість модних порад кулінар отримав у коментарях порцію фірмового українського гумору та досить специфічний комплімент щодо своєї зовнішності.
На своїй сторінці в Threads (@klopotenko) Клопотенко опублікував фото у світлій сорочці та джинсах, зазначивши, що статус одруженого чоловіка змушує його переглянути свій стиль.
"Так, ну я вже одружений чоловік, і, схоже, час міняти стиль у бік більш серйозного. Накидайте мені в коментарях прикольні й стильові українські бренди сорочок, штанів і аксесуарів!" — звернувся ресторатор до аудиторії.
Реакція соцмереж
Поки частина підписників взялася згадувати вітчизняні бренди, один із коментарів буквально "взірвав" публікацію. Користувач із нікнеймом @petrotyshkun звернув увагу на зачіску та вуса шеф-кухаря, залишивши безапеляційне зауваження: "Капець ви на Гітлера схожий. Перепрошую".
Цей коментар миттєво став вірусним, зібравши понад 2100 вподобань всього за добу, що значно перевищило кількість лайків під самим оригінальним дописом Клопотенка.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Євген Клопотенко одружився. Його дружиною стала Катерина Воскресенька. Пара показала кадри з особливого дня.
- Відомий кулінар знайшов нову роботу — тепер він у польському "МастерШефі".
Крім того, виявляється, що пара планувала підписання шлюбного контракту. Саме Євген став ініціатором цього. Він пояснив, чому це важливо для нього.