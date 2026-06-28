Євгена Клопотенка порівняли з Гітлером: "Капець схожий" (фото)

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко оголосив про намір змінити свій імідж на більш серйозний через новий сімейний статус. Проте замість модних порад кулінар отримав у коментарях порцію фірмового українського гумору та досить специфічний комплімент щодо своєї зовнішності.

На своїй сторінці в Threads (@klopotenko) Клопотенко опублікував фото у світлій сорочці та джинсах, зазначивши, що статус одруженого чоловіка змушує його переглянути свій стиль.

Клопотенко хоче змінити стиль Фото: Threads

"Так, ну я вже одружений чоловік, і, схоже, час міняти стиль у бік більш серйозного. Накидайте мені в коментарях прикольні й стильові українські бренди сорочок, штанів і аксесуарів!" — звернувся ресторатор до аудиторії.

Реакція соцмереж

Поки частина підписників взялася згадувати вітчизняні бренди, один із коментарів буквально "взірвав" публікацію. Користувач із нікнеймом @petrotyshkun звернув увагу на зачіску та вуса шеф-кухаря, залишивши безапеляційне зауваження: "Капець ви на Гітлера схожий. Перепрошую".

Відео дня

Євгена Клопотенка порівняли з Гітлером Фото: Threads

Цей коментар миттєво став вірусним, зібравши понад 2100 вподобань всього за добу, що значно перевищило кількість лайків під самим оригінальним дописом Клопотенка.

Гітлер, з яким порівняли Клопотенка Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Євген Клопотенко одружився. Його дружиною стала Катерина Воскресенька. Пара показала кадри з особливого дня.

Відомий кулінар знайшов нову роботу — тепер він у польському "МастерШефі".

Крім того, виявляється, що пара планувала підписання шлюбного контракту. Саме Євген став ініціатором цього. Він пояснив, чому це важливо для нього.