Вредную привычку принца Луи случайно запечатлела камера (фото)

Восьмилетнего принца Луи заметили с вредной привычкой на балконе Букингемского дворца после церемонии Trooping the Colour.

Младшего сына Кейт Миддлтон засняли на камеру, когда он ковырялся в носу после посещения официального празднования дня рождения короля Чарльза III в начале этого месяца. Об этом пишет Hello Magazine.

Вредная привычка принца Луи

Луи заметили за вредной привычкой на балконе Букингемского дворца. Юный член королевской семьи Великобритании был одет в темно-синий блейзер, белую рубашку и светло-голубой галстук.

На балконе к нему присоединились его брат и сестра, принц Джордж и принцесса Шарлотта, родители, принц Уильям и принцесса Кейт, а также бабушка и дедушка, король Чарльз и королева Камилла.

Принц Луи Фото: коллаж Фокус

Trooping the Colour отмечает официальный день рождения монарха уже более 260 лет. Более 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов приняли участие в параде. Он проходит от Букингемского дворца по торговому центру The Mall до парада Конной гвардии и завершается выступлением Королевских ВВС.

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Напомним, Фокус ранее писал, что:

В свои восемь лет принц Луи всё ещё учится вести себя на публичных королевских мероприятиях, но его родители, принц Уильям и Кейт Миддлтон, с удовольствием позволяют ему оставаться самим собой.

Луи, который является любимцем публики благодаря своей мимике и непоседливому характеру, получил первое предложение о работе в семь лет.

Кроме того, Фокус писал о вредной привычке королевы Камиллы, которая случайно попала в объектив камеры.