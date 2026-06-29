Шкідливу звичку принца Луї випадково зловила камера (фото)

Восьмирічного принца Луї помітили за шкідливою звичкою на балконі Букінгемського палацу після заходу Trooping the Colour.

Меншого сина Кейт Міддлтон зафіксували на камеру за тим, як він колупався в носі після відвідування офіційного дня народження короля Чарльза ІІІ на початку цього місяця. Про це пише Hello Magazine.

Шкідлива звичка принца Луї

Луї помітили за шкідливою звичкою на балконі Букінгемського палацу. Юний член королівської родини Британії був одягнений у темно-синій блейзер, білу сорочку та світло-блакитну краватку.

На балконі до нього приєдналися його брат і сестра, принц Джордж і принцеса Шарлотта, батьки, принц Вільям і принцеса Кейт, а також бабуся і дідусь, король Чарльз і королева Камілла.

Принц Луї Фото: колаж Фокус

Trooping the Colour відзначає офіційний день народження монарха вже понад 260 років. Понад 1400 солдатів, 200 коней і 400 музикантів взяли участь у демонстрації. Парад проходить від Букінгемського палацу по торговому центру The Mall до параду Кінної гвардії та завершується польотом Королівської авіації.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У свої вісім років принц Луї все ще вчиться знайомитися з публічними королівськими виходами, але його батьки, принц Вільям і Кейт Міддлтон, цілком раді дозволити йому бути собою.

Луї, який є улюбленцем публіки завдяки своїй міміці та непосидючій вдачі, отримав першу пропозицію роботи в сім років.

Також Фокус писав про шкідливу звичку королеви Камілли, яка випадково потрапила на камеру.