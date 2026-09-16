Микки Рурку – 74 года. Главного сердцееда 80-х, в которого были влюблены все женщины, сегодня не узнать

16 сентября легендарному голливудскому актёру, секс-символу и главному бунтарю 1980-х Микки Рурку исполняется 74 года.

Сегодня бывшего кумира миллионов порой трудно узнать на свежих кадрах папарацци, однако его культовый статус в кинематографе остается неизменным. Путь Микки Рурка – это классическая голливудская драма о головокружительном взлете, славе, миллионные гонорары, сменившиеся саморазрушением, скандалами, рингом и многочисленными пластическими операциями, навсегда изменившими его лицо. Как выглядит звезда экрана сейчас, – читайте в материале Фокуса.

Новые фото Микки Рурка появились спустя несколько месяцев после громкого судебного спора с арендодателем. Владелец дома добился выселения актера, обвинив его в неуплате около 60 тысяч долларов. Кинозвезда в ответ утверждал, что сознательно перестал платить – из-за антисанитарии, проблем с грызунами и неисправной сантехники.

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Микки Рурка сейчас трудно узнать Фото: X17online.com

После выселения, по данным СМИ, Рурк поселился в отеле в Западном Голливуде, где номер стоит от 550 долларов за ночь. В то же время его знакомая Лия-Джоэль Джонс запустила на GoFundMe сбор средств для покупки ему жилья. Рурк публично дистанцировался от этой инициативы, заявив, что никого не просил о помощи.

Близкие актера описывают его положение как "богатый бедняк": он продолжает сниматься и получать гонорары, но тратит деньги так же быстро, как и зарабатывает.

Бокс, пластика и годы злоупотреблений

Рурк сорвался с катушек еще десять лет назад. Сам он объяснял это последствиями боксерской карьеры: после многочисленных травм перенес пять операций на носу и хирургическое вмешательство на скуле. Актер объяснял, что, якобы, обратился "не к тому хирургу". В итоге результат оказался далек от желаемого.

Микки Рурк очень сильно изменился внешне Фото: X17online.com

Инсайдеры указывают на другой фактор. Ситуация, в которой оказалась кинозвезда, связана с многолетним злоупотреблением алкоголем и наркотиками, что не могло не сказаться на здоровье и внешности бывшего голливудского сердцееда, в которого были влюблены чуть ли не все женщины.

Микки Рурк в 1980-1990-х годах стал любимцем зрителей благодаря драме "Девять с половиной недель", культовому мистическому триллеру "Ангельское сердце" и криминальной ленте "Город грехов".

Микки Рурк был известным сердцеедом Фото: IMDB

После затяжного кризиса и боксерской карьеры сыграл главную роль в фильме "Рестлер" (2008), которая принесла ему номинацию на премию "Оскар", а также награды "Золотой глобус" и BAFTA.

Сегодня Микки Рурк ведет уединенный образ жизни, редко снимается в крупных кинопроектах, но продолжает эпатировать публику яркими высказываниями и любовью к своим домашним животным. Ему исполняется 74 года – возраст, когда можно подводить итоги, оставаясь в истории кино непревзойденной и в то же время трагической легендой золотого века Голливуда.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

74-летний актер был неузнаваем во время редкого появления на публике в Новый год.

Недавно его выгнали со съемок британского шоу "Celebrity Big Brother" из-за того, что он дал волю эмоциям.

Микки Рурк уже написал завещание, согласно которому все его имущество достанется его личному помощнику и близкому другу Дмитрию Корнийчуку из Украины.