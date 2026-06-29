До сих пор общаются: муж народной артистки изменял ей с россиянкой

Украинская актриса и народная артистка Тамара Яценко рассказала о изменах мужа, своей пенсии и о том, как она судилась за собственную квартиру.

Звезда театра и кино пришла на интервью к Алине Доротюк.

Пенсия актрисы

Народная артистка Украины (Проня Прокопивна ("За двумя зайцами", Екатерина ("Сватовство на Гончаровке") и др.) призналась, что её пенсии иногда хватает на более дорогие продукты, но только при условии экономии. Звание добавляет ей несколько процентов к выплатам.

"Пенсия чуть больше, чем у обычного актёра. Я смотрю: когда нужно сэкономить — я экономлю. А когда хочется немного побаловать себя, то могу позволить себе купить не красную икру, а икорку минтая. Она тоже очень вкусная. И полакомиться. Иногда хочется сладкого — могу даже позволить себе киевский торт, потому что в детстве я его очень обожала", — призналась звезда сцены.

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Тамара Яценко Фото: Instagram

Судилась из-за квартиры

В частности, Тамара Яценко вспомнила, как после смерти матери столкнулась с проблемой жилья.

"Я уже была народной артисткой. Жила в гостинце. Решила построить на свои деньги однокомнатную квартиру в кооперативе. И что вам сказать? Прошло немало лет. Где-то 5–6 лет прошло, пока строился этот кооператив. У меня мама умирает перед тем, как получить квартиру. А квартуправление находит там, имеет наглость, имеет дерзость не давать… Уже вот-вот нужно. Нужно получать, а я не могу, потому что мама только что умерла, и я осталась одна в том гостинце. И у меня нет права получить однокомнатную квартиру в кооперативе", — говорит актриса.

Тогда женщина обратилась в Печерский суд.

"Я буду благодарна за это справедливое решение до конца своих дней. Вы не побоялись квартирной администрации. С ними бороться. И я выиграю этот суд. Бывают справедливые судьи", — подчеркнула артистка.

Измена мужа

Яценко замужем за актёром Олегом Коваленко, который младше её на 10 лет. Впервые женщина призналась, что он ей изменил.

"Когда мой Олег уехал в Москву. Семь лет его не было. Он, конечно, приезжал. Мне и родственники, и друзья говорили: "А ты не думаешь, что он там найдет себе москвичку?" Нашел москвичку! Она до сих пор звонит. Я говорю: "Если тебе лучше с этой женщиной, я не буду возражать. Как бы я тебя ни любила. И мстить ей не буду". Уже скоро 30 лет, как мы вместе… Она ему периодически звонит", — говорит актриса.

По словам Яценко, те говорят о войне, а Коваленко говорит, что "так им и нужно", когда "прилетает" в РФ.

"Человек любит (россиянка, — Ред.). Любит до сих пор", — считает народная артистка.

Олег Коваленко Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Тамара Яценко говорит, что ей всегда хотелось, чтобы мужу было хорошо.

"Он сделал свой вывод. Сейчас он со мной. С ней он разговаривает не очень охотно", — добавила актриса.

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