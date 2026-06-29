Досі спілкуються: чоловік народної артистки зраджував її з росіянкою

Українська акторка та народна артистка Тамара Яценко розповіла про зради чоловіка, свою пенсію та як судилася за власну квартиру.

Зірка театру і кіно прийшла на інтерв'ю до Аліни Доротюк.

Пенсія акторки

Народна артистка України (Проня Прокопівна ("За двома зайцями", Катерина ("Сватання на Гончарівці") тощо) зізналася, що її пенсії інколи вистачає на дорожчі продукти, але лише за умови економії. Звання додає їй кілька відсотків до виплат.

"Трішки більша пенсія, ніж просто в актора. Я дивлюся: коли треба поекономити — я економлю. А як треба трішечки розкошувати, то можу собі дозволити купити не червону ікру, а ікорку минтая. Вона теж дуже смачна. І поласувати. Інколи хочеться солодкого — можу навіть дозволити собі київський торт, тому що в дитинстві я дуже його обожнювала", — зізналася зірка сцени.

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Тамара Яценко Фото: Instagram

Судилася за квартиру

Зокрема, Тамара Яценко пригадала, як після смерті мами зіткнулася з проблемою житла.

"Я вже була народною артисткою. Жила в гостинці. Вирішила побудувати за свої гроші однокімнатний кооператив. І що вам сказати? Перед тим як пройшли роки. Десь 5-6 років пройшло, як будувався цей кооператив. В мене мама помирає перед тим, як отримати квартиру. І квартуправління знаходить там, має сміливість, має наглість не давати… Вже от-от треба. Треба отримувати, а я не можу, тому що мама тільки померла і я сама залишилася в тому гостинці. І я не маю права отримати однокімнатний кооператив", — каже акторка.

Тоді жінка звернулася до Печерського суду.

"До сих пір буду дякувати справедливому рішенню. Ви не побоялися квратуправління. З ними боротися. І я виграю цей суд. Бувають справедливі судді", — наголосила артистка.

Зрада чоловіка

Яценко одружена з актором Олегом Коваленком, молодшим за неї на 10 років. Уперше жінка зізналася, що той зрадив її.

"Коли мій Олег поїхав до Москви. Сім років він був відсутній. Він приїжджав, звичайно. Мені і родичі, і друзі казали: а ти не думаєш, що він там московку знайде собі?" Знайшов московку! Вона до сих пір дзвонить. Я кажу: "Якщо тобі краще з цією жінкою, я не буду заперечувати. Як би я тебе не кохала. І мстити не буду їй". Вже скоро 30 років, як ми разом… Вона йому періодично дзвонить", — каже акторка.

За словами Яценко, ті говорять про війну, а Коваленко каже, що "так їм і треба", коли прилітає по РФ.

"Любить людина (росіянка, — Ред). Любить до сих пір", — вважає народна артистка.

Олег Коваленко Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Тамара Яценко каже, що їй завжди хотілося, щоб чоловіку було добре.

"Він свій висновок зробив. Він зараз зі мною. Він з нею не дуже охоче розмовляє", — додала акторка.

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