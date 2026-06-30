"Не могу на себя смотреть": жена Решетника показала, что с ней сделали в парикмахерской

Украинская блогерша и супруга известного ведущего Григория Решетника Христина показала результаты визита к парикмахеру.

В Instagram женщина поделилась фотографией после смены имиджа — она стала брюнеткой, хотя и не хотела этого.

Христина Решетник сменила имидж

"Началось утро понедельника. Не думала, что так получится. Я просто в шоке. Я в стрессе. Теперь у меня черные волосы. А ведь я просила сделать их темнее", — написала блогерша.

Женщина призналась, что впервые выбрала такой цвет. К тому же, отпуск "на носу".

"Я не могу смотреть на себя. Мне нужно ваше мнение: разве все так страшно?" — обратилась к подписчикам Христина.

Христина Решетник Фото: Instagram

Впоследствии жена Григория Решетника появилась на нескольких фотографиях с новым цветом волос.

"Ой. Вы говорили, что я никогда не меняюсь — вот вам новый стиль. Как вам? Девочки, давайте вместе решим, оставляем ли?" — написала блогерша.

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Дети Кристины вообще решили, что это парик.

"Невероятная красавица", — написал в комментариях Григорий.

Друзья Христины присоединились к комплиментам: "Тебе все идет", "Сначала я подумала: это ШИ, и тебе, @kristina_reshetnik, здесь где-то 18–20 лет. А потом полистала, почитала и поняла, что вы это действительно сделали, поэтому мой коммент — однозначно "Вау". Ты точно еще красивее и еще — в этом возрасте", "Необычно видеть тебя с таким цветом, но очень красиво. Просто вау, какая красавица", "Ты красива в любом цвете".

Христина Решетник Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Христиной оставили детей дома и отправились на романтический отдых в Турцию.

Недавно в сети разразился скандал из-за диссертации Решетника, которую он написал по шоу "Холостяк".

Кроме того, телеведущий ранее оказался в центре критики в социальной сети Threads. Это произошло после того, как он в шутку отреагировал на новость о визите голливудской актрисы Джоли в Херсон.