Решетники отдохнули в отеле в Турции, где сутки стоят около 80 тысяч гривен (фото)

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной оставили детей дома и отправились на романтический отдых в Турцию. Для своего отпуска вдвоем пара выбрала ультрароскошный отель, где сутки проживания в премиальном номере стоит около 79 тысяч гривен.

Шоумен искренне поделился эмоциями от долгожданной поездки на своей странице в Instagram. Григорий признался, что любимая уже давно просила его организовать время только для них двоих. Ведущий долго не решался на этот шаг, ведь последние годы вся жизнь многодетных родителей крутилась исключительно вокруг интересов детей.

Однако пара вовремя поняла, что им обоим необходима перезагрузка для сохранения огня в отношениях.

"На этот раз почувствовали, что надо найти время только друг для друга... и скажу вам, что это было незабываемо", — трогательно написал Григорий.

Григорий Решетник в Турции Фото: Instagram

Сколько стоит премиум-отдых?

Судя по актуальным прайсам отеля, для максимального комфорта пара могла выбрать роскошный люкс Seascape Suite площадью 110 м². Номер расположен в главном корпусе и предлагает панорамный вид на море, отдельную гардеробную комнату, огромную королевскую кровать и просторную зону для отдыха.

Стоимость проживания по системе Luxury All Inclusive впечатляет:

Гибкий премиум-тариф без скидок составляет 1568 EUR за сутки (что по актуальному курсу как раз и равняется около 79 000 гривен);

Даже с учетом горячих скидок акционная цена за ночь стартует от 1112 до 1255 EUR (57 700 — 64 000 грн).

