Решетніки відпочили у готелі в Туреччині, де доба коштує близько 80 тисяч гривень (фото)

Відомий український телеведучий Григорій Решетнік разом із дружиною Христиною залишили дітей удома та вирушили на романтичний відпочинок до Туреччини. Для своєї відпустки вдвох пара обрала ультрарозкішний готель, де доба проживання у преміальному номері коштує близько 79 тисяч гривень.

Шоумен щиро поділився емоціями від довгоочікуваної поїздки на своїй сторінці в Instagram. Григорій зізнався, що кохана вже давно просила його організувати час лише для них двох. Ведучий довго не наважувався на цей крок, адже останні роки все життя багатодітних батьків крутилося виключно навколо інтересів дітей.

Проте пара вчасно зрозуміла, що їм обом необхідне перезавантаження для збереження вогню у стосунках.

"Цього разу відчули, що треба знайти час тільки одне для одного… і скажу вам, що це було незабутньо", — зворушливо написав Григорій.

Григорій Решетнік в Туреччині Фото: Instagram

Скільки коштує преміум-відпочинок?

Судячи з актуальних прайсів готелю, для максимального комфорту пара могла обрати розкішний люкс Seascape Suite площею 110 м². Номер розташований у головному корпусі та пропонує панорамний вид на море, окрему гардеробну кімнату, величезне королівське ліжко та простору зону для відпочинку.

Вартість проживання за системою Luxury All Inclusive вражає:

Гнучкий преміум-тариф без знижок становить 1568 EUR за добу (що за актуальним курсом якраз і дорівнює близько 79 000 гривень);

Навіть з урахуванням гарячих знижок акційна ціна за ніч стартує від 1112 до 1255 EUR (57 700 — 64 000 грн).

Гнучкий преміум-тариф без знижок становить 1568 EUR за добу Фото: скриншот

