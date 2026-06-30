"Не можу дивитися на себе": дружина Решетніка показала, що з нею зробили в перукарні

Українська блогерка та дружина відомого ведучого Григорія Решетніка Христина показала наслідки походу до перукаря.

В Instagram жінка поділилася кадром після зміни іміджу — вона стала брюнеткою, хоча й не хотіла цього.

Христина Решетнік змінила імідж

"Ранок понеділка почався. Не думала, що буде так. Я просто в шоці. Я в стресі. Тепер я чорна. Коли попросила затемнити волосся", — написала блогерка.

Жінка зізналася, що вперше з таким кольором. До того ж, "на носі" відпустка.

"Я не можу дивитися на себе. Треба ваша думка: чи не все так страшно?" — звернулася до підписників Христина.

Христина Решетнік Фото: Instagram

Згодом дружина Григорія Решетніка показалася на кількох фото з новим кольором волосся.

"Опа. Ви казали, що я ніколи не міняюсь — ось вам новий стайл. Як вам? Дівчата, давайте разом вирішимо, чи залишаємо?" — написала блогерка.

Відео дня

Діти Христини взагалі подумали, що це перука.

"Неймовірна красуня", — написав у коментарях Григорій.

Друзі Христини приєдналися до компліментів: "Тобі пасує все", "Спочатку я подумала, це ЩІ і вам @kristina_reshetnik тут десь років 18-20. А потім полистала, почитала і зрозуміла, що ви це реально зробили, тому мій комент однозначно Вау. Ви точно ще красивіша і ще — у віці", "Незвичайно тебе бачити з таким кольором, але дуже гарно. Просто вау яка красуня", "Ти гарна у будь-якому кольорі".

Христина Решетнік Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Відомий український телеведучий Григорій Решетнік разом із дружиною Христиною залишили дітей удома та вирушили на романтичний відпочинок до Туреччини.

Нещодавно у мережі був скандал через дисертацію Решетніка, яку він написав по шоу "Холостяк".

Крім того, телеведучий раніше опинявся у центрі критики в соцмережі Threads. Це сталось після того, як він жартома відреагував на новину про візит голлівудської акторки Джолі до Херсона.