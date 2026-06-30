Известная 31-летняя певица призналась, что у нее был роман с девушкой (фото)

Лида Ли откровенно призналась в романтическом опыте с девушкой и раскрыла подробности своей личной жизни. Популярная украинская певица впервые рассказала, как болезненная измена мужа подтолкнула её к переосмыслению собственной сексуальности в юности.

В рамках своего авторского проекта "Что ДаLee" певица, настоящее имя которой Лидия Скорубская, поделилась личной тайной. После того как первая любовь артистки закончилась тяжелым разрывом из-за измены, она на год закрылась от мира и даже начала считать себя фригидной.

Лида Ли рассказала о неожиданном опыте интимной близости с девушкой Фото: Instagram

В этот эмоционально сложный период у неё возникли чувства к близкой подруге, которые впоследствии переросли в интимные отношения.

"Хотя я была ещё довольно молода, и это было скорее внутренним протестом, чем чувствами. И благодаря этому опыту я поняла, насколько тяжело людям, ведь об этом не говорят", — призналась Лида Ли.

Что сейчас происходит в личной жизни певицы

С годами певица лучше разобралась в своих эмоциях и сексуальности. Она подчеркнула, что тот опыт остался в прошлом, и сейчас её романтически и физически привлекают исключительно мужчины, тогда как женщинами она восхищается лишь как личностями.

Відео дня

Сегодня сердце артистки занято — она встречается с известным 42-летним телеведущим и военнослужащим Даниэлем Салемом.

Лида Ли и Даниэль Салем налаживают отношения Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Украинская звезда рассказала, как у неё диагностировали рак.

Певица страдала серьезной алкогольной зависимостью, пытаясь "утопить" в алкоголе свои проблемы.

Кроме того, Лида Ли подвергалась критике за свою внешность.