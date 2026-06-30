Відома 31-річна співачка зізналася, що в неї був роман з дівчиною (фото)

Lida Lee відверто зізналася про романтичний досвід із дівчиною та розкрила подробиці особистого життя. Популярна українська виконавиця вперше розповіла, як болісна зрада чоловіка підштовхнула її до переосмислення власної сексуальності в юності.

У межах свого авторського проєкту "Що ДаLee" співачка, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська, поділилася особистою таємницею. Після того, як перше кохання артистки завершилося важким розривом через зраду, вона на рік закрилася від світу й навіть почала вважати себе фригідною.

Lida Lee розповіла про неочікуваний досвід інтиму з дівчиною Фото: Instagram

У цей емоційно складний період у неї виникли почуття до близької подруги, які згодом переросли в інтимний досвід.

"Хоча я була ще досить юною й це був більше як внутрішній протест, ніж почуття. І завдяки цьому досвіду я зрозуміла, наскільки важко людям, бо про таке не говорять", — зізналася Lida Lee.

Що відбувається в особистому житті співачки зараз

З роками виконавиця краще розібралася у власних емоціях та сексуальності. Вона наголосила, що той досвід залишився в минулому, і зараз її романтично та фізично приваблюють виключно чоловіки, тоді як жінками вона захоплюється лише як особистостями.

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Сьогодні серце артистки зайняте — вона перебуває у стосунках із відомим 42-річним телеведучим та військовослужбовцем Даніелем Салемом.

Lida Lee і Даніель Салем будують стосунки Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська зірка розказала, як у неї діагностували рак.

Співачка мала серйозну залежність від алкоголю, намагаючись "втопити" в ньому свої проблеми.

Крім того, Lida Lee отримувала критику своєї зовнішності.