Кара Делевинь подтвердила роман с бывшей Джонни Деппа (фото)

Актриса и модель Кара Делевинь подтвердила, что они с Эмбер Херд были "близки" на фоне развода последней с Джонни Деппом.

Кара нарушила молчание о характере своих отношений с Эмбер в программе "Подкаст Луи Теру".

Кара Делевинь об отношениях с Эмбер Херд

В подкасте модель объяснила, что поближе познакомилась с Герд во время работы над фильмом "Лондонские поля". Кара отметила, что на тот момент между ней и Эмбер ничего не было, но, по её словам, Джонни Депп "сошёл с ума от ревности".

Делевинь добавила, что во время развода Герд между ними завязались романтические отношения.

"Мы были близки в течение длительного времени", — пояснила 33-летняя актриса, добавив, что они "были связаны", когда 40-летняя Герд и её бывший муж Джонни Депп "переживали развод".

Герд и её коллега по фильму "Ромовый дневник" поженились в феврале 2015 года.

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Актриса подала на развод в мае следующего года, а брак бывшей пары официально был расторгнут в январе 2017 года.

Эмбер Херд Фото: Instagram amberheard

Герд и Делевинь, в частности, были друзьями ещё с 2014 года, но их отношения вызвали слухи в 2016 году, и тем летом их часто видели вместе. В прошлом месяце Делевинь рассказала в подкасте Call Her Daddy, что "сон с друзьями" помог ей понять свою сексуальность.

При чем здесь Илон Маск?

В июне 2020 года ходили слухи о том, что Илон Маск переспал с Делевинь и Герд в доме Деппа в Лос-Анджелесе, пока Эмбер ещё была замужем за звездой "Пиратов Карибского моря".

Однако Маск тогда заявил, что у него "никогда не было отношений" с Делевинь.

"Мы с Карой друзья. Она бы это подтвердила. Также я хочу ещё раз подтвердить, что мы с Эмбер начали встречаться лишь примерно через месяц после того, как она подала на развод", — сказал миллиардер.

Эмбер Херд и Илон Маск Фото: Amber Heard/Twitter

Маск и Герд объявили о своих отношениях в апреле 2017 года, расстались тем же летом, но ненадолго помирились в начале 2018 года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Австралийская актриса Эмбер Херд дала редкий комментарий о том, что она потеряла после проигрыша в суде со своим бывшим мужем Джонни Деппом.

По слухам, последний закрутил роман с Анджелиной Джоли.

Кроме того, актриса Эмбер Херд во второй раз стала мамой.