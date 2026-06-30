Кара Делевінь підтвердила роман з колишньою Джонні Деппа (фото)

Акторка та модель Кара Делевінь підтвердила, що вони з Ембер Герд були "близькі" на фоні розлучення останньої з Джонні Деппом.

Кара порушила мовчання щодо характеру стосунків з Ембер у програмі "Подкаст Луї Теру".

Кара Делевінь про стосунки з Ембер Герд

У подкасті модель пояснила, що познайомилася ближче з Герд під час роботи над фільмом "Лондонські поля". Кара зазначила, що на той момент між нею та Ембер нічого не відбувалося, але, за її словами, Джонні Депп "збожеволів від ревнощів".

Делевінь додала, що під час розлучення Герд між ними виникли романтичні стосунки.

"Ми були близькі протягом тривалого часу", — пояснила 33-річна акторка, додавши, що вони "були повʼязані", коли 40-річна Герд та її колишній чоловік Джонні Депп "переживали розлучення".

Герд та її колега по фільму "Ромові щоденники" одружилися у лютому 2015 року.

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Актриса подала на розлучення у травні наступного року, а союз колишньої пари офіційно припинився у січні 2017 року.

Ембер Герд Фото: Instagram amberheard

Герд та Делевінь, зокрема, були друзями ще з 2014 року, але їхній зв'язок викликав чутки у 2016 році, і того літа дует часто бачили разом. Минулого місяця Делевінь сказала в подкасті Call Her Daddy, що "сон з друзями" допоміг їй зрозуміти свою сексуальність.

До чого тут Ілон Маск?

У червні 2020 року говорили про те, що Ілон Маск спав з Делевінь та Герд у будинку Деппа в Лос-Анджелесі, поки Ембер ще була одружена із зіркою "Піратів Карибського моря".

Але Маск тоді заявив, що він "ніколи не мав стосунків" з Делевінь.

"Ми з Карою друзі. Вона б це підтвердила. Також я хочу ще раз підтвердити, що ми з Ембер почали зустрічатися лише приблизно через місяць після її подання на розлучення", — казав мільярдер.

Ембер Герд та Ілон Маск Фото: Amber Heard/Twitter

Маск і Герд оприлюднили свій роман у квітні 2017 року, розійшлися того ж літа, але ненадовго помирилися на початку 2018 року.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Австралійська акторка Ембер Герд дала рідкісний коментар про те, що вона втратила після програшу суду зі своїм колишнім чоловіком Джонні Деппом.

Останній, за чутками, закрутив роман з Анджеліною Джолі.

Крім того, акторка Ембер Герд вдруге стала мамою.