"Ничего не подозревала": украинка стала суррогатной матерью, но не учла одну деталь

Женщина рассказала о собственном опыте суррогатного материнства. По её словам, перед подписанием договора нужно тщательно выяснить все детали, чтобы потом не оказаться в неловком положении.

Ксения выносила ребенка для супружеской пары из Украины. Они четко оформили все в соответствии с законом, подписав договор. Однако женщина не учла один нюанс, из-за чего едва не понесла убытки. Что именно она пропустила, — читайте в материале Фокуса.

Деталь в договоре

По словам суррогатной матери, сумма компенсации в договоре была указана в валюте, но в скобках указывалось, сколько это в гривнах.

"Я спокойно переносила беременность и ничего не подозревала. Когда дело дошло до расчёта, я поговорила со своим руководителем. Она мне сказала, что биологические родители хотят рассчитаться со мной в гривнах", – рассказывает она, отметив, что была неприятно удивлена.

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Ей сказали, что в Украине национальная валюта — гривна, поэтому целесообразно расплачиваться именно в гривнах.

"Дело в том, что я хотела купить недвижимость в Украине, а всем известно, что недвижимость у нас покупают именно за валюту. Понимая, сколько денег я теряю, я сказала, что мне это не подходит", – объясняет свою позицию суррогатная мать.

Поиск решения

Ксения позвонила своим биологическим родителям и попыталась решить проблему по-хорошему. Поскольку они были в хороших отношениях, им всё-таки удалось договориться.

"Я пришла к выводу, что к любому делу всегда нужно относиться ответственно", — подытожила она.

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