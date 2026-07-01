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"Нічого не підозрювала": українка стала сурогатною матір'ю, але не врахувала одну деталь

Сурогатна мама розказала про досвід
Ксенія стала сурогатною мамою | Фото: Instagram

Жінка розповіла про власний досвід сурогатного материнства. За її словами, перед підписанням договору потрібно детально з’ясувати всі моменти, щоб потім не потрапити у незручне становище.

Ксенія виношувала дитину для пари з України. Вони чітко все оформили у законний спосіб, підписавши договір. Однак жінка не врахувала один нюанс, через що мало не залишилась зі збитками. Що саме вона не врахувала, – читайте у матеріалі Фокусу.

Деталь в договорі

За словами сурогатної матері, сума компенсації в договорі була вказана у валюті, але в дужках прописувалось, скільки це в гривнях.

"Спокійно носила вагітність і нічого не підозрювала. Коли діло вже доходило до розрахунку, я мала розмову зі своїм керівником. Вона мені сказала, що біологічні батьки хочуть розрахуватися зі мною в гривні", – розповідає вона, зазначивши, що було неприємно здивованою.

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Їй сказали, що в Україні національна валюта – гривні, тож доцільно розраховуватися саме так.

"Справа в тому, що я хотіла купувати нерухомість в Україні, а всім відомо, що нерухомість у нас купують саме у валюті. Розуміючи, скільки грошей я втрачаю, сказала, що мені таке не підходить", – пояснює свою позицію сурогатна матір.

Пошук рішення

Ксенія зателефонувала біологічним батькам і спробувала вирішити проблему напряму полюбовно. Оскільки вони були в хороших стосунках, то вдалося таки домовитися.

"Зробила висновок, що завжди треба ставитися з відповідальністю до будь-якої справи", – підсумувала вона.

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