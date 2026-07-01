"Нічого не підозрювала": українка стала сурогатною матір'ю, але не врахувала одну деталь

Жінка розповіла про власний досвід сурогатного материнства. За її словами, перед підписанням договору потрібно детально з’ясувати всі моменти, щоб потім не потрапити у незручне становище.

Ксенія виношувала дитину для пари з України. Вони чітко все оформили у законний спосіб, підписавши договір. Однак жінка не врахувала один нюанс, через що мало не залишилась зі збитками. Що саме вона не врахувала, – читайте у матеріалі Фокусу.

Деталь в договорі

За словами сурогатної матері, сума компенсації в договорі була вказана у валюті, але в дужках прописувалось, скільки це в гривнях.

"Спокійно носила вагітність і нічого не підозрювала. Коли діло вже доходило до розрахунку, я мала розмову зі своїм керівником. Вона мені сказала, що біологічні батьки хочуть розрахуватися зі мною в гривні", – розповідає вона, зазначивши, що було неприємно здивованою.

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Їй сказали, що в Україні національна валюта – гривні, тож доцільно розраховуватися саме так.

"Справа в тому, що я хотіла купувати нерухомість в Україні, а всім відомо, що нерухомість у нас купують саме у валюті. Розуміючи, скільки грошей я втрачаю, сказала, що мені таке не підходить", – пояснює свою позицію сурогатна матір.

Пошук рішення

Ксенія зателефонувала біологічним батькам і спробувала вирішити проблему напряму полюбовно. Оскільки вони були в хороших стосунках, то вдалося таки домовитися.

"Зробила висновок, що завжди треба ставитися з відповідальністю до будь-якої справи", – підсумувала вона.

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