"Какой фебрик": где сейчас одесситка из известного мема об английском языке (видео)

Зоя Вексельштейн (Красницки) — канадская предпринимательница, уроженка Одессы. Она стала легендарной героиней интернет-мемов благодаря своему колоритному умению вплетать в речь английские слова.

Видео, принесшее женщине всемирную славу в сети, появилось ещё около 15 лет назад. В репортаже Зоя рассказывала о дизайнерской одежде в канадском магазине бренда Simon Chang, где она работала куратором и стилистом. Ролик остается "вечнозелёным" мемом и регулярно переживает новые волны популярности. Фокус рассказывает, что известно об одесситке.

Кто такая Зоя Вексельштейн

Её манера разговаривать стала источником цитат, которые сегодня активно используются в шутках об изучении языков и в трендах TikTok:

"Смотря какой fabric, смотря сколько details".

"Especially шо у него prices are very, very reasonable / affordable".

Зоя Вексельштейн

Где она сейчас?

Зоя Вексельштейн открыла свой первый бутик одежды в канадском городе Вон (пригород Торонто) ещё в 1990-х годах. Она продолжает заниматься любимым делом, а блогеры и преподаватели иностранных языков до сих пор называют её "главным послом англицизмов".

Відео дня

Более 10 лет назад она появилась в прямом эфире российской телепередачи, где рассказала, что 37 лет не была дома. Зоя в то время воспитывала двух дочерей и наслаждалась своей популярностью.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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